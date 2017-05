Thủ tướng New Zealand Bill English phát bểu trong cuộc họp báo ở Wellington ngày 24/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 11/5, Chính phủ của Thủ tướng New Zealand Bill English​ đã chính thức thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).Như vậy, sau Nhật Bản, New Zealand đã trở thành quốc gia thứ 2 trong số 12 nước tham gia ký kết phê chuẩn văn kiện này.Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay đã hoan nghênh quyết định trên, nhấn mạnh hiệp định TPP "vẫn có giá trị cả về kinh tế lẫn chiến lược."Ông khẳng định New Zealand sẽ tích cực tìm kiếm và thúc đẩy các lựa chọn thay thế cho TPP, đồng thời hy vọng các đối tác tham gia ký kết cũng sẽ sớm thông qua hiệp định này trong những tháng tới.Quyết định trên được nội các New Zealand đưa ra chỉ vài ngày trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng nước này Bill English đến Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế.New Zealand và Nhật Bản là 2 trong số 11 nước còn lại tham gia các cuộc đàm phán về tương lai của TPP, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận này hồi tháng 1 vừa qua.Một số nguồn thạo tin cho biết một số nước tham gia ký kết TPP, trong đó có Nhật Bản và New Zealand, đang thảo luận về khả năng để đưa hiệp định này có hiệu lực dù không có Mỹ.TPP bao gồm các thành viên Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.Mỹ và 11 nước đối tác đạt được thỏa thuận TPP vào tháng 10/2015. Thỏa thuận này đang trong giai đoạn 2 năm chờ đợi quốc hội các nước thành viên phê chuẩn.Tuy nhiên, TPP rơi vào tình trạng khó khăn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt này.Hiện nay, một số quốc gia tham gia ký kết TPP bao gồm Australia, New Zealand, Chile và Singapore đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại không có Mỹ, được gọi là "TPP 11" hoặc "TPP 12-1"./.