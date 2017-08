Trẻ em bản Huổi Liếng, xã Năm Păm buồn bã, thẫn thờ sau mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Trẻ em bản Huổi Liếng, xã Năm Păm buồn bã, thẫn thờ sau mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Sau 2 ngày xảy ra lũ quét, lũ ống tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La, cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở đây đang hết sức khó khăn, thiếu thốn. Thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Mường La ước tính đã lên tới 460 tỷ đồng.Người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục những hậu quả nặng nề do lũ để lại.Nhận được thông tin đường đến 4 bản bị cô lập trong ngày hôm trước tại xã Nặm Păm đã có thể đi được, chúng tôi đã tiếp cận những điểm này. Sau khi di chuyển bằng xe máy đến bản Hua Nậm, xã Nặm Păm - một trong những bản cũng chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ quét vừa qua, chúng tôi được người dân cho biết phải đi bộ từ đây thì mới đến được những bản nằm ở khu vực sâu bên trong.Nguyên nhân là sau trận lũ quét vào đêm mùng 2 rạng sáng 3/8 vừa qua, con đường duy nhất nối từ trung tâm huyện Mường La đến xã Nặm Păm là tỉnh lộ 109 đã bị phá hủy hoàn toàn. Con đường nhựa nay đã trở thành lòng suối ngổn ngang đầy đất đá. Chúng tôi tiếp tục đi bộ men theo các sườn núi khoảng 2 tiếng đồng hồ mới đến được bản Huổi Liếng. Đây là một trong bốn bản đã bị cô lập kể từ khi xảy ra lũ quét.Từ đầu bản Huổi Liếng, một khung cảnh tan hoang hiện ra trước mắt. Tại đây, 15 ngôi nhà của người dân đã bị lũ quét cuốn trôi và đổ sập hoàn toàn. Những tảng đá lớn theo mưa lũ đã đổ về đè nát đồ đạc, tài sản của các hộ dân ở đây.Cả một khoảng đất lớn nơi vốn là nhà ở của các người dân giờ đây chỉ còn là những đống đất đá ngổn ngang. Bà con trong bản giờ chỉ biết đến nương tựa nhà họ hàng hoặc ở tại trụ sở ủy ban xã. Đây cũng là một trong những bản có số người thiệt mạng nhiều nhất trong đợt lũ vừa qua.Ánh mắt thất thần, gương mặt phờ phạc, anh Cà Văn Uẩn thẫn thờ nhìn túp lều nhỏ bằng bạt vừa được dựng lên. Bên trong túp lều chẳng có gì ngoài số lương thực anh vừa được hỗ trợ. Trận lũ quét bất ngờ ập về trong đêm 2/8 đã cuốn trôi hoàn toàn ngôi nhà của anh.Xót xa hơn, vợ anh cùng hai người con cũng bị lũ cuốn trôi. Sau nhiều giờ tìm kiếm, gia đình anh đã tìm thấy thi thể chị và các cháu. Không có nỗi đau nào hơn đối với anh khi cũng một lúc mất đi cả ba người thân trong gia đình.Anh Cà Văn Uẩn đau đớn nói: "Bây giờ vợ con đã mất hết rồi, tôi chả biết sống thế nào nữa. Hoang mang, đau xót lắm, chỉ muốn chết theo vợ con thôi."Ông Cà Văn Lả, bố anh Uẩn, vẫn bàng hoàng vì sự ra đi của hai cháu và con dâu. Trong đêm hôm đó, ông cũng bị nhà đổ sập vào người và ngất đi.Ông Cà Văn Lả xúc động chia sẻ: "Lũ ập về cuốn con dâu và cháu tôi, tôi đau lòng, xót xa lắm. Chúng nó đều lớn rồi, đều ngoan, học giỏi lắm."Hậu quả của trận lũ quét đêm 2/8 và rạng sáng 3/8 là vô cùng nặng nề đối với người dân ở bản Huổi Liếng. Những ai may mắn thì kịp chạy lên nương, nếu không kịp thì bị lũ cuốn hoặc đá đè như trường hợp của cháu Cà Văn Hạo, 4 tuổi.Dù đã bị đá đè vào người nhưng cháu Hạo đã may mắn được bố mẹ kịp thời đưa ra ngoài. Hiện nay, một bên chân của cháu bị gãy với nhiều thương tích trên người.Trong điều kiện hết sức khó khăn hiện tại, việc cấp cứu cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ rất hạn chế bởi tuyến đường duy nhất dẫn từ trung tâm huyện đến các bản ở xã Nặm Păm đã bị phá hủy hoàn toàn. Vì vậy, gia đình các nạn nhân buộc phải cõng và dùng cáng đưa con em mình đi bộ gần 5km để đến bệnh viện huyện.Mẹ cháu Cà Văn Hạo cho biết lũ về lúc khoảng 3 giờ. Gia đình chỉ kịp bế cháu lên nhà ông bà để tránh lũ. Nhưng rồi nhà ông bà cũng sập xuống, thế là cháu bị tảng đá và gỗ đè vào người. Sau đó gia đình mới tìm cách đưa cháu ra và đưa lên lán trên nương để ở.Ông Quàng Văn Sương - Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mường La, người đang trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại bản Huổi Liếng cho biết hiện nay vấn đề cấp bách nhất là hỗ trợ làm lán tạm cho 15 hộ bị xóa sạch nhà cửa và cung cấp các nhu yếu phẩm như gạo, dầu để bà con sinh sống trước mắt. Về lâu dài, huyện mong Đảng, Nhà nước hỗ trợ chuyển 30 hộ dân ở bản này đến nơi an toàn nhất.Xã Nặm Păm là địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ vừa qua về người và tài sản. Tại đây có 11 người chết và mất tích, hơn 90 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, gần 50 ngôi nhà đang có nguy cơ bị sạt lở.Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả của lũ quét gây ra tại huyện Mường La vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Đường giao thông và hệ thống điện bị chia cắt đã khiến việc hỗ trợ cho người dân bị chậm trễ.Đến chiều 4/8, các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được các bản bị cô lập của xã Nặm Păm là bản Huổi Hốc và bản Pá Piệng.Các lực lượng đang khẩn trương giúp dân di dời đến chỗ ở an toàn và cấp phát các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân để tránh lũ trước mắt.Bí thư Huyện ủy Mường La Nguyễn Thành Công cho biết chính quyền và người dân huyện Mường La đang nỗ lực khắc phục nhanh nhất những thiệt hại do bão lũ gây ra.Trong đêm 3/8, huyện Mường La đã huy động lực lượng tiến hành hàn, nối hai đầu cầu cứng Nặm Păm để làm cầu tạm di chuyển ứng phó, hỗ trợ người dân các vùng bị thiệt hại.Trước mắt, huyện hỗ trợ cho hơn 200 hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà, mỗi khẩu 1 thùng mì tôm, 1 thùng nước, 15 kg gạo.Trong sáng 4/8, các đơn vị đã huy động máy móc vào Mường La để thi công làm đường tạm qua suối, vận chuyển nhu yếu phẩm, di chuyển dân; nắn dòng nước không đổ vào khu dân cư trung tâm thị trấn. Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích cũng được triển khai tích cực. Huyện Mường La đã huy động 100 cán bộ, chiến sỹ tìm kiếm cứu nạn những người đang bị mất tích.Đối với những người thiệt mạng, chính quyền huyện tiến hành thăm hỏi, động viên, tổ chức mai táng và làm các thủ tục theo tục lệ địa phương./.