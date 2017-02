Nhiều bạn trẻ tự mua các nguyên liệu làm bánh hoặc chocolate cùng các hộp quà tặng để dành tặng "nửa kia" của mình. (Ảnh: Hương Nam/Vietnam+)

Các trung tâm thương mại áp dụng nhiều chương trình ưu đãi trong dịp valentine

Các viên chocolate in họa tiết nổi thu hút giới trẻ trong mùa valentine. (Ảnh: Hương Nam/Vietnam+)

Khác hẳn với không khí trầm lắng của mùa Valentine năm trước vì rơi đúng vào dịp Tết Nguyên đán (vào ngày 7/1 âm lịch), thị trường quà tặng Valentine năm nay đã chính thức khởi động với nhiều chương trình khuyến mãi, kèm dịch vụ và sản phẩm quà tặng hấp dẫn thu hút giới trẻ “săn tìm.”Đón đầu nhu cầu các “thượng đế” các cửa hàng đồng loạt khởi động các chương trình như: khuyến mãi, dịch vụ tặng quà, giảm giá, giúp bạn làm bánh…Anh Nguyễn Đức Huy, quản lý cửa hàng quà tặng trên phố Trần Đại Nghĩa cũng cho biết, càng gần đến ngày lễ Valentine thì dịch vụ tặng quà càng “sốt” vì hầu hết các khách hàng đều muốn dành tặng những bất ngờ này đến “một nửa” của mình vào đúng ngày 14/2.“Nếu khách hàng đặt lịch trước một vài ngày thì giá “mềm” hơn chỉ dao động khoảng 50.000-80.000 đồng/lượt tặng quà, tuy nhiên nếu đúng ngày lễ hoặc đêm Valentine thì mức giá có thể nhỉnh hơn dao động từ 100.000-150.000 đồng/lượt tặng quà. Thậm chí đến ngày 14/2 chúng tôi thường không dám nhận đơn đặt giao quà nữa vì quá tải,” anh Huy cười nói.Bên cạnh đó, để phục vụ ngày lễ tình nhân năm nay, dịch vụ giao hoa tận nơi cũng rất đắt hàng. Chị Phạm Thị Hồng (chủ shop hoa tươi trên đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, khách đã đặt dịch vụ điện hoa từ cách đây 10 ngày trước. Do vậy, cửa hàng đã phải tuyển thêm 5 nhân viên giao hàng trong dịp này.Theo chị Hồng, càng đến gần ngày lễ Valentine thì giá hoa cũng như dịch vụ sẽ có biến động tăng dần. Do vậy muốn đặt được hoa đẹp và dịch vụ chu đáo người mua nên đặt sớm và tặng để tránh tình trạng “cháy các đơn hàng” trong những ngày tới.Ngoài cách thể hiện tình cảm bằng những món quà đắt tiền, các cặp tình nhân hiện nay lại xu hướng tìm mua nguyên liệu để tự làm chocolate, bánh kem… làm quà tặng.Ghé một cửa hàng bán nguyên liệu hand-made trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội chỉ chưa đến 150.000 đồng, nhiều bạn trẻ đã có đủ nguyên liệu làm một hộp chocolate hoặc một chiếc bánh gato vừa ngon, vừa đẹp mắt hứa hẹn sẽ là món quà ngọt ngào nhất mà các đôi dành cho nhau …Chị Lan Anh, chủ cửa hàng nguyên liệu bánh chia sẻ: “Với giá thành nguyên liệu làm bánh rẻ lại dễ làm và rất ý nghĩa nên nhiều người ưa chuộng đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh đó, bản thân tôi còn trực tiếp tư vấn cách chọn nguyên liệu, hướng dẫn cách làm chocolate, nướng bánh tỉ mỉ... nên nhiều người thường tìm đến để học hỏi cách làm và mua các nguyên liệu. Dịp Valentine năm nào cũng trong tình trạng ‘cháy hàng.’”“Cách tặng quà này rất đặc biệt, giúp cho món quà tôi tặng có ý nghĩa hơn với một nửa của mình. Vì vậy, thay vì chọn những món đồ đắt tiền thì tôi nghĩ dành chút thời gian để tự tay làm một chiếc bánh với hương vị mà bạn gái tôi thích nhất. Chắc chắn món quà này sẽ khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc,” bạn Nguyễn Văn Cương, Hoàng Mai chia sẻ.Nhằm hưởng ứng ngày 14/2 hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại cũng đồng loạt giảm giá các mặt hàng quà tặng. Cụ thể tại Vincom, tất cả các mặt hàng trang sức giảm tới 50%, tại Big C nhiều gói quà tặng được ưu đãi với mức giá hấp dẫn giảm từ 10-50%...Ngoài ra, dịch vụ bán hàng online trên các website đặc biệt là các trang mạng xã hội như Facebook, Instargam,Viber, Zalo… cũng nhộn nhịp không kém. Trong số đó, các sản phẩm được người mua đặt nhiều nhất là những món quà tặng handmade như chocolate tươi handmade, cặp đôi búp bê tình nhân bằng giấy, thiệp, hoa giấy, hoa hồng sáp…Đặc biệt nhất, mùa Valentine năm nay, mặt hàng chocolate tươi, in họa tiết nổi được giới trẻ rất quan tâm. Các viên chocolate khắc chữ cái còn có các biểu tượng cảm xúc, như hình trái tim, hình ngôi sao, hình mặt cười,...dùng để trang trí với mức giá “mềm” chỉ từ 100.000-450.000 đồng/hộp thu hút giới trẻ lựa chọn.Chị Nguyễn Thị Mai chủ cửa hàng quà tặng trên đường Tô Hiệu cho biết, chocolate và hoa tươi vẫn là dạng quà tặng đặc trưng của ngày Valentine. Tuy nhiên, năm nay thay vì sử dụng các loại thường, khách hàng yêu thích những loại chocolate tươi nhiều hơn, đặc biệt là các loại chocolate có hình in nổi thêm các họa tiết đáng yêu hoặc chữ cái... Các sản phẩm chocolate được nhập khẩu từ các nước như: Đức, Italy, Anh…rất được người mua ưa chuộng với chất lượng đảm bảo./.