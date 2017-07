Xịt phòng chống muỗi ở Sri Lanka. (Nguồn: AP)

Ngày 24/7, Sri Lanka thông báo sẽ cho tạm đóng cửa toàn bộ các trường học, trong bối cảnh đảo quốc này đẩy mạnh các nỗ lực chống dịch sốt xuất huyết đang diễn biến với độ phức tạp chưa từng có trong lịch sử làm gần 300 người thiệt mạng.Bộ Giáo dục Sri Lanka cho biết tất cả các trường học sẽ đóng cửa trong bốn ngày tính từ ngày 28/7.Hàng chục nghìn tình nguyện viên sẽ cùng với các quan chức chính phủ và binh sỹ tham gia chiến dịch đang được triển khai rộng khắp trên toàn quốc diệt muỗi, bọ gậy và tiêu trừ môi trường nước tù đọng vốn là nơi sinh sản của muỗi.Bộ trên đã gửi hướng dẫn tới tất cả các trường học đề nghị phối hợp với các chính quyền địa phương và chủ động tiêu trừ các khu vực muỗi đẻ trứng ở lân cận.Theo số liệu chính thức, tổng cộng 290 người tại Sri Lanka đã tử vong do sốt xuất huyết trong năm nay, gần gấp bốn lần con số ghi nhận của cả năm ngoái. Trong khi đó, số trường hợp nhiễm bệnh đã tăng lên 105.000 ca, tăng mạnh so với con số 55.150 ca của năm ngoái. Một nửa trong số đó ghi nhận tại phía Tây của đảo quốc này, trong đó bao gồm thủ đô Colombo.Theo một tuyên bố của tổ chức Chữ thập Đỏ Sri Lanka, một nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát dữ dội vượt ngoài tầm kiểm soát là do loại virus sốt xuất huyết đang lây lan tại đảo quốc này là một chủng mới mà hệ miễn dịch của người chưa có sức chống lại.Tổ chức này cho biết đã tăng ngân sách 300.000 USD để giúp Sri Lanka ngăn ngừa dịch bệnh, đồng thời cảnh báo tình trạng quá tải ở các bệnh viện./.