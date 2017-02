Sự kiện trong nước 6-12/2: "Dậy sóng" vụ bạo hành trẻ em tại Hà Nội

Cộng đồng mạng "dậy sóng" với vụ bạo hành trẻ em ở mầm non Sen Vàng

Hai giáo viên tại Cơ sở Mầm non Sen Vàng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự vì hành vi bạo hành trẻ em. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thống kê của VietnamPlus - SocialBeat, vụ bạo hành trẻ em tại Cơ sở Mầm non Tư thục Sen Vàng (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một trong những sự việc thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và truyền thông trong tuần.Cụ thể, trong thời gian từ ngày 5-8/2, có 975 lượt đăng tải thông tin liên quan đến chủ đề này trên các báo điện tử, trang tin tức, diễn đàn và mạng xã hội Facebook... Những bài viết này thu hút 2.813 bình luận và 13.486 lượt tương tác.Trước đó, ngày 5/2, trên mạng xã hội lan truyền clip cô giáo mầm non có hành vi đánh và mắng trẻ, gây bức xúc cho mọi người.Đoạn clip dài khoảng hai phút, ghi lại các hành vi đánh, mắng trẻ của cô giáo mầm non ở các thời điểm khác nhau: cảnh một cô giáo cầm dép đập vào đầu, mặt bé trai, khiến bé khóc; tiếp sau là cảnh một cô dùng vật cứng đập vào đầu một bé khác và cảnh một cô dùng đầu gối thúc vào bụng một bé đang khóc, kèm lời quát tháo.Nội dung đoạn clip được xác định là ghi lại sự việc tại Cơ sở Mầm non Tư thục Sen Vàng, có trụ sở tại nhà 12A (dãy liền kề chung cư Skylight, Hòa Bình 6, Minh Khai, Hai Bà Trưng).Danh tính hai cô giáo trong clip được làm rõ là Đặng Thị Bình (sinh năm 1994), trú tại thị trấn Phú Thứ (huyện Kinh Môn, Hải Dương) và Nguyễn Thị Hồng Ngát (sinh năm 1995), trú tại xã Yên Phong (huyện Ý Yên, Nam Định).Tại cơ quan công an, hai giáo viên mầm non đã thừa nhận những hành vi bạo hành các cháu học sinh mẫu giáo Cơ sở Mầm non Sen Vàng.