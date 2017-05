Tai nạn giao thông liên hoàn ở Tuyên Quang, 5 người nhập viện

Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 2/5, tại km5+400 Quốc lộ 37 hướng Tuyên Quang-Thái Nguyên đoạn qua xóm 5, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách, xe con và xe tải khiến 5 người bị thương.



Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 98B-01399 chạy hướng Tuyên Quang-Thái Nguyên, do anh Ngô Ngọc Huy, sinh năm 1972, trú tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang, điều khiến khi đến km5+400, Quốc lộ 37 đã va chạm với xe con mang biển kiểm soát 22A-03303 do anh Nguyễn Duy Chiến, sinh năm 1980, trú tại phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, đang chạy ngược chiều.



Cùng lúc đó, chiếc xe tải chở gỗ biển kiểm soát 22C-03570 do anh Phan Cao Nguyên, sinh năm 1988, trú tại xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, điều khiển cũng đâm thẳng vào đuôi xe khách.



Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương và đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang.



Cả 3 xe hư hỏng nặng; trong đó, phần đầu của xe con bị biến dạng hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 37 ùn tắc trong nhiều giờ.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Yên Sơn đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc./.