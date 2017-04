Điện thoại Samsung Galaxy S8 được trưng bày tại một cửa hàng ở Seoul ngày 13/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đến năm 2020, tất cả các thiết bị điện tử do Tập đoàn điện tử Samsung sản xuất, đều có thể kết nối với Internet of Things (IoT).Ngày 21/4, Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Kim Dohon đã khẳng định như vậy tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế, đang diễn ra ở thành phố Krasnoyarsk của Nga.Ông Dohon cho biết trung bình mỗi năm, Samsung xuất xưởng khoảng 200 tỷ thiết bị, gồm các loại smartphone, smartTV, tủ lạnh, máy giặt. Và tập đoàn có dự án đến năm 2020, tất cả các thiết bị này đều có thể kết nối "Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things, viết tắt là IoT), còn gọi là "Mạng lưới thiết bị kết nối Internet.""Internet of Things" là một khái niệm, khi mà mỗi đồ vật, được cung cấp một định danh riêng, và tất cả có khả năng truyền tải, trao đổi thông tin, dữ liệu qua một mạng duy nhất mà không cần đến sự tương tác trực tiếp giữa người với người, hay người với máy tính.IoT đã phát triển từ sự hội tụ của công nghệ không dây, công nghệ vi cơ điện tử và Internet. Hiểu một cách đơn giản, IoT là một tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối với nhau, với Internet và với thế giới bên ngoài để thực hiện một công việc nào đó, mà không cần sự can thiệp của con người./.