Lực lượng chức năng và người dân khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất, kinh doanh sau khi chịu thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do mưa lũ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố hỗ trợ các địa phương trên.Theo đó, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng được vay mới khôi phục sản xuất sau lũ;Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng theo các quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh chịu thiệt hại do lũ phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho người dân, đồng thời báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ của ngành trên địa bàn về Ngân hàng Nhà nước.Hưởng ứng sự vận động của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cán bộ, viên chức ngành ngân hàng và các ngân hàng thương mại nhà nước ngay lập tức tổ chức kêu gọi, vận động ủng hộ trong toàn ngành để tổ chức thăm hỏi đối với các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để động viên người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất; thực hiện công tác an sinh xã hội đối với các gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tổng số tiền ủng hộ tính đến thời điểm hiện tại là hơn 12,3 tỷ đồng.Số tiền này sẽ được sử dụng để xây dựng trường tiểu học xã Nặm Păm huyện Mường La, Sơn La; trường tiểu học và trung học Võ Thị Sáu, thị trấn Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái. Đây là những ngôi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ.Bên cạnh đó, một phần tổng số tiền được dành cho các hộ gia đình có nhà bị sập, các hộ gia đình có người chết, mất tích; hơn 2 tỷ đồng còn lại hỗ trợ giống cây trồng để khôi phục sản xuất; hỗ trợ sách vở, nhu yếu phẩm cho 15 điểm trường và cho học sinh trước kỳ khai giảng năm học mới./.