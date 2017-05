Thủ tướng Anh Theresa May trong chiến dịch vận động tranh cử ở Bristol. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tờ Financial Times tối 3/5 đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May đã chính thức khởi động chiến dịch vận động bầu cử của mình bằng việc công kích một số quan chức và chính trị gia Liên minh châu Âu (EU), sau khi cho rằng những người này đã "đe dọa" nước Anh và cố gắng phá hỏng những nỗ lực nhằm tái đắc cử của bà.Phát biểu bên ngoài trụ sở làm việc ở số 10 phố Downing, bà May cho rằng một số sự kiện xảy ra thời gian gần đây cho thấy EU không muốn các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi liên minh (hay còn gọi là Brexit) đi đến thành công. Động thái này đã khiến quan hệ giữa Anh và EU trở nên căng thẳng hơn.Thủ tướng May chỉ trích Chánh văn phòng Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Martin Selmayr, sau khi ông này tiết lộ cho tờ Allgemeine Sonntagszeitung (Đức) về cuộc nói chuyện của bà May với Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker hôm 26/4 vừa qua.Ông Selmayr cho rằng cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng May và Chủ tịch Juncker tuy có "nhiều sóng gió" song đây là cuộc nói chuyện "mang tính xây dựng." Ông Selmayr nhấn mạnh rằng Brexit sẽ không bao giờ thành công, đây là một sự kiện buồn và đáng tiếc. Tuy nhiên, ông cũng tin tưởng rằng vấn đề Brexit có thể được giải quyết một cách chuyên nghiệp và thực tế.Trước đó, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí thông qua nguyên tắc "cứng rắn" trong tiến trình đàm phán với London, theo đó đàm phán về một thỏa thuận thương mại trong tương lai với Anh chỉ có thể bắt đầu khi London đồng ý các điều khoản về các quyền công dân, cũng như trả những phí tổn cho "sự chia tay" giữa Anh và EU, tính đến cả những cam kết về ngân sách đến ngày nước này chính thức rời EU. Những đòi hỏi ngày một gia tăng của EU đang làm nặng nề thêm sự chia rẽ giữa Brussels và London.Ngày 18/4 vừa qua, Thủ tướng Theresa May đã bất ngờ kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/6. Theo bà May, Anh cần tiến hành tổng tuyển cử sớm vì lợi ích của đất nước, đây là cách duy nhất để đảm đảm bảo sự ổn định và vững chắc của Anh trong tiến trình Anh rời khỏi EU./.