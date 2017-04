Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi cử tri ủng hộ tham gia cuộc trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi cử tri ủng hộ tham gia cuộc trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp diễn ra ngày 16/4.Phát biểu trước những người ủng hộ tối 15/4, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh nếu đa số người dân nói "Có" trong cuộc trưng cầu thì điều đó sẽ "mở đường" cho việc tái áp dụng hình phạt tử hình và mở rộng quyền lực cho tổng thống.Ông Erdogan cũng từng cam kết về sự ổn định, an toàn và phát triển kinh tế nếu giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách Hiến pháp. Ông còn cho rằng kết quả tốt của cuộc trưng cầu ý dân sẽ là một "bài học" cho các nước châu Âu, những quốc gia đã phản đối các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ vận động chính trị tại nước họ trong vài tháng qua.Căng thẳng liên quan tới cuộc trưng cầu bùng phát sau khi một số nước châu Âu không cho phép các bộ trưởng trong chính quyền của ông Erdogan tổ chức các cuộc míttinh ở nước họ nhằm vận động cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ cuộc trưng cầu nhằm gia tăng quyền lực cho Tổng thống Erdogan.Căng thẳng đã bị đẩy lên đỉnh điểm khi Tổng thống Erdogan chỉ trích Hà Lan và Đức hành xử “như những kẻ phátxít.”Trong khi đó, tại Ankara, lãnh đạo đảng Nhân dân cộng hòa đối lập (CHP) Kemal Kilicdaroglu cảnh báo các cử tri cân nhắc lựa chọn một hệ thống nghị viện dân chủ hay một chế độ độc tài.Tại Diyarbakir, đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) ủng hộ người Kurd cũng đang vận động những người nói "Không" với cuộc trưng cầu ý dân.Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin giới chức nước này vừa bắt giữ 49 đối tượng được cho có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bị nghi ngờ lên kế hoạch cho "các vụ tấn công gây chấn động" ngay trước thềm cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp. Trong số những đối tượng bị bắt có 41 người nước ngoài.Anadolu cho rằng các đối tượng trên cũng có liên quan tới thủ phạm vụ tấn công một hộp đêm tại Istanbul vào đêm Giao thừa vừa qua.Theo thông báo, ngày 16/4, khoảng 55,3 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia vào cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp. Ở nước ngoài, có khảng 2,9 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ có đủ điều kiện để đăng ký tham gia bỏ phiếu.Trước đó, IS đã kêu gọi tiến hành các vụ tấn công nhằm vào cuộc trưng cầu ý dân này./.