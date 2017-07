Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. (Nguồn: Sputnik)

Theo THX, Trung Quốc và Nga sẽ tổ chức vòng tham vấn an ninh chiến lược lần thứ 13 trong chuyến thăm Trung Quốc của Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev.Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng, hai nước cũng sẽ tổ chức cuộc họp lần thứ 4 về việc hợp tác thể chế hóa trong thực thi luật pháp và an ninh trong thời gian lưu lại Bắc Kinh của ông Patrushev từ 26-27/7.Phát biểu tại họp báo, ông Lục Khảng cho hay cùng với ông Patrushev, ông Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), sẽ đồng chủ trì cuộc họp song phương về thực thi luật pháp và an ninh, trong khi đó Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì sẽ đồng chủ trì vòng tham vấn an ninh chiến lược lần này./.