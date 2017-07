Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 15/7, ông Trần Đăng Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang, cho biết đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Hữu Phước, 78 tuổi (thôn Hợp Hòa 1, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang) nạn nhận mất tích do nước lũ cuốn vào ngày 13/7.Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 13/7, sau khi đi ăn cưới ở nhà người thân về qua đập tràn thôn Lữ Khê, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, ông Nguyễn Hữu Phước đã bị nước lũ cuốn trôi.Đến khoảng 10 giờ ngày 14/7, thi thể ông mới được tìm thấy cách địa điểm trên khoảng 1km. Ngay sau sự việc, chính quyền xã Lưỡng Vượng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao nên từ đêm 13/7 đến ngày 15/7 một số khu vực ở tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn. Lượng nước về hồ Thủy điện Tuyên Quang lên nhanh, do vậy, để đảm bảo an toàn cho hồ chứa, Nhà máy thủy điện Tuyên Quang đã tiến hành mở hai cửa xả lũ khiến cho mực nước sông lên cao.Mưa lũ làm nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc cục bộ. Cụ thể, trên tuyến Quốc lộ 279 khoảng 7.800m3 đất đá ở mái taluy bị sạt lở, tuyến Quốc lộ 2C sạt lở hơn 190 m3, tuyến ĐT 190 bị sạt lở trên 400m3. Nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân của một số xã thuộc huyện Na Hang bị ngập chìm trong nước.Ngay khi có thiệt hại xảy ra, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng Ủy ban Nhân dân các huyện, các xã kiểm tra các khu vực bị lũ tràn qua, ngập úng và chỉ đạo các biện pháp khắc phục tại chỗ nhằm giảm tối đa thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang chỉ đạo Hạt quản lý giao thông các huyện cắm biển báo, hót, dọn đảm bảo thông tuyến.Đặc biệt, công trình kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu Nhà máy thủy điện Tuyên Quang hiện vẫn chưa hoàn thành trong khi phải chịu tác động trực tiếp của việc đóng, mở cửa xả lũ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn vùng khu dân cư, ổn định đời sống của nhân dân thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đề nghị Trung ương hỗ trợ, bổ sung kinh phí hoàn thành Dự án kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu Nhà máy thủy điện Tuyên Quang./.