Một cửa hàng phải đóng cửa sau khi căn nhà bị sụt lún, nứt đất bất thường. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 29/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp cùng Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng tiến hành kiểm tra các đường ống dẫn nước sinh hoạt trong khu vực đất bị nứt, sụt lún tại đường Nguyễn Văn Trỗi (gần khu Hoà Bình, Phường 2, Đà Lạt).Sau khi khảo sát và đào vỉa hè tại căn nhà số 25 (thuộc khu vực điểm đầu của vết nứt kéo dài đến các nhà số 27 Nguyễn Văn Trỗi), cơ quan chức năng phát hiện một đường ống nước sinh hoạt bị rò rỉ, nước chảy mạnh trong lòng đất.Theo quan sát, đường ống tại khu vực này khá cũ, tại một khớp nối của đường ống, nước phun mạnh ra ngoài.Ngay khi phát hiện tình trạng trên, Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng đã khóa toàn bộ hệ thống nước trong khu vực này đồng thời, ngành chức năng cũng tiếp tục đào dọc các đường ống nước sinh hoạt để kiểm tra xem còn điểm rò rỉ nào khác, qua đó nhằm xác định nguyên nhân chính thức của hiện tượng lún, nứt đất tại khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi khiến người dân hoang mang trong những ngày qua.Qua trao đổi, ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, đến ngày 29/4, nguyên nhân của vụ sụt lún đất vẫn chưa có kết luận chính thức.Trước đó, sau buổi họp với các chuyên gia địa chất Nhật Bản và Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết nguyên nhân ban đầu của hiện tượng lún, nứt đất tại đường Nguyễn Văn Trỗi có thể do nền đất yếu. Trước đây khu vực này được người dân tiến hành san ủi để hình thành khu dân cư nên kết cấu đất khá yếu, cùng với đó do ảnh hưởng của mưa lớn đã khiến đất nền bị sụt lún, nứt như hiện tại.Như đã thông tin, hiện tượng sụt lún, nứt đất trên đường Nguyễn Văn Trỗi xuất hiện từ ngày 26/4 và ngày càng lan rộng, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân xung quanh. Do nhiều căn nhà bị lún, nứt nên chính quyền địa phương đã vận động 45 hộ dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm đồng thời phối hợp với các chuyên gia địa chất đến từ Nhật Bản, Thành phố Hồ Chí Minh để khảo sát, lắp đặt thiết bị quan trắc nhằm tìm nguyên nhân chính thức của hiện tượng trên, qua đó đưa ra biện pháp khắc phục, ổn định đời sống cho người dân trong khu vực./.