Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Khoảng 13 giờ ngày 10/5, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe khách và hai xe gắn máy xảy ra tại km 1840, trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn ấp xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, khiến hai người thương vong.Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe gắn máy 50N-2892 do ông Nguyễn Trọng Khương (54 tuổi, khu 5, ngụ huyện Trảng Bom) điều khiển đang băng qua Quốc lộ 1A hướng từ trái qua phải đã bị xe khách loại 30 chỗ ngồi 60B-015.17 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang lưu thông hướng Biên Hòa đi Bình Thuận đâm vào.Chiếc xe khách tiếp tục đâm vào xe gắn máy 86B8-297.33 do anh Trần Văn Hòa (26 tuổi) điều khiển, phía sau chở vợ là chị Trần Thị Anh Nguyệt (36 tuổi), đều ngụ huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) đang lưu thông cùng chiều phía trước.Sau hai cú va chạm liên tiếp, xe khách chỉ dừng lại sau khi đâm vào trụ bêtông bên đường.Vụ tai nạn làm ông Nguyễn Trọng Khương tử vong tại chỗ, chị Trần Thị Anh Nguyệt bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; hai xe gắn máy bị xe khách cuốn vào gầm, hư hỏng nặng.Tài xế xe khách đã rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.Công an huyện Trảng Bom đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.