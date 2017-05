Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Sáng sớm 6/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đường ĐT 743, thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến hai người thương vong.Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 3 giờ cùng ngày, chiếc xe khách biển kiểm soát 51B - 110.70 do tài xế Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1974, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) điều khiển chạy trên đường ĐT 743 theo hướng ngã tư Miếu Ông Cù về ngã tư Bình Chuẩn, khi đến đoạn giao với đường Bình Chuẩn 62 thì tông vào xe container biển kiểm soát 61C-124.50 kéo theo rơmóc 61R-007.82 đang từ đường Bình Chuẩn 62 đi ra.Cú va chạm cực mạnh khiến thùng xe container lật ngang giữa đường. Đầu xe khách biến dạng hoàn toàn, tài xế xe khách Nguyễn Văn Hùng tử vong ngay trong xe.Vụ tai nạn cũng khiến phụ xe khách bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.Đến 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng thị xã Thuận An phong tỏa hiện trường, các phương tiện giao thông ùn ứ không thể lưu thông do hai chiếc xe nằm chắn ngang đường.Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.Theo nhiều người dân, vào lúc sáng sớm, các vụ va chạm giữa xe container, xe tải hay xe khách loại lớn thưởng xuyên xảy ra trên tuyến đường này. Nhiều vụ tai nạn xảy ra do tài xế chạy xe ẩu hoặc buồn ngủ gây nên./.