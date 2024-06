16 năm tù cho giám đốc lừa đảo xin việc vào các cơ quan Nhà nước

Bị cáo Nguyễn Thu Hương tại phiên tòa. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Ngày 7/6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thu Hương (sinh năm 1973, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2017, Hương là Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Môi trường Quốc gia.

Lợi dụng danh nghĩa giám đốc công ty, Hương đưa ra thông tin gian dối, nói với nhiều người là bản thân có quan hệ với lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, hoặc tự nhận là luật sư có thể xin việc vào các vị trí trong cơ quan nhà nước, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua xe ôtô cũ nhập khẩu, hứa hẹn sẽ giúp rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền để chiếm đoạt.

Cơ quan công tố xác định từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2022, Hương thực hiện 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7,5 tỷ đồng của các bị hại.

Cụ thể, xuất phát từ quen biết từ trước, bà Nguyễn Thị M (sinh năm 1963, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) nói chuyện với Hương về việc gia đình có nhu cầu mua xe ôtô cũ. Hương tự nhận có quen biết với cơ quan hải quan, có thể mua được xe ôtô cũ nhập khẩu giá rẻ.

Để tạo niềm tin, Hương lên mạng Internet in danh sách xe ôtô cũ nhập khẩu về Việt Nam rồi đưa cho bà M, nói dối là danh sách xe ôtô đang chờ làm thủ tục để bán.

Do tin tưởng, bà M nhờ Hương mua 2 xe ôtô hiệu Toyota Camry và Sienna. Hương nói bà M phải đưa 3,75 tỷ đồng để hoàn thiện thủ tục mua xe.

Bà M đã chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Hương số tiền trên. Tuy nhiên, Hương sử dụng để chi tiêu cá nhân hết.

Quá thời hạn, Hương không giao xe và tiền nên bà M tố giác hành vi của Hương đến cơ quan công an.

Trường hợp của anh Nguyễn Minh T (sinh năm 1981, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), Hương tự nhận là luật sư và hứa hẹn giải quyết tranh chấp giúp anh T với chi phí 1,27 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hương không giúp được anh T và cũng không trả lại tiền.

Đến năm 2020, Hương tham gia lớp học công chứng tại Học viện Tư pháp và quen biết chị Trần Thị Hạnh (sinh năm 1994, trú tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Mặc dù bản thân không có chức năng tuyển dụng vào ngành hải quan, kiểm toán…, song Hương vẫn nói với chị Hạnh nếu có người quen có nguyện vọng xin việc làm thì báo cho Hương.

Tin vào những lời hứa hẹn trên, chị Hạnh đã thông tin cho chị Phan Thị C (sinh năm 1995, trú tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) để xin việc vào phòng Quan hệ quốc tế-Học viện Tài chính.

Khoảng cuối tháng 6/2021, Hương gặp chị C và cam kết sẽ giúp đỡ để được đi làm ngay trong tháng 7/2021. Chị C đã chuyển cho Hương 170 triệu đồng để nhờ xin việc. Hương vứt bộ hồ sơ xin việc đi và lấy lý do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên nói bị hại tiếp tục chờ.

Sau đó, Hương lại đổi hướng, đề nghị chị C chuyển sang làm việc tại Cục Hải quan tại Ninh Bình để tiếp tục chiếm đoạt 150 triệu đồng. Tương tự, Hương còn chiếm đoạt tiền của một số bị hại khác có nhu cầu xin việc vào Tổng cục Hải quan, kiểm toán…

Đối với việc chị Trần Thị Hạnh đã giới thiệu một số người quen để nhờ Hương xin việc, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin chuyển công tác, cơ quan điều tra xác định, bản thân chị Hạnh cũng bị Hương chiếm đoạt 83 triệu đồng qua việc hứa hẹn xin việc làm.

Chị Hạnh được Hương cho tiền chênh lệch nhưng không biết việc Hương thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền. Do đó, cơ quan điều tra xác định chị Hạnh không đồng phạm với Hương và không xem xét xử lý đối với chị Hạnh./.

