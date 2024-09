2.077 đơn vị máu được tiếp nhận thông qua chương trình "Trung thu cho em"

"Trung thu cho em" là một trong những chương trình hiến máu tình nguyện lớn, diễn ra thường niên vào dịp Trung thu do Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 24/01 tổ chức.

Nhiều nghệ sỹ tham gia chương trình hiến máu. (Nguồn: Nhân Dân)

Ngày 17/9, theo thông tin từ Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, trong 3 ngày tổ chức (12-14/9), chương trình "Trung thu cho em" đã tiếp nhận được 2.077 đơn vị máu. Trong đó, ngày thứ nhất tiếp nhận được 457 đơn vị máu; ngày thứ 2 là 531 đơn vị máu và đặc biệt ngày cuối cùng có 1.089 đơn vị máu đã được tiếp nhận.

"Trung thu cho em" là một trong những chương trình hiến máu tình nguyện lớn, diễn ra thường niên vào dịp Trung thu do Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 24/01 tổ chức dưới sự bảo trợ về mặt chuyên môn của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

2024 là năm thứ 12 chương trình được tổ chức. Bên cạnh 3 ngày chính, chương trình còn có nhiều sự kiện đồng hành , như: Biggame Xanh cốm, Nét đẹp xanh cốm, Đêm hội Trăng rằm..., với mong muốn kết nối những trái tim yêu thương đến với bệnh nhi cần máu.

Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội Trịnh Xuân Thủy cho biết: Có được số lượng máu được hiến tặng như vậy là do tâm sức, sự đoàn kết của toàn thể Ban tổ chức chương trình. Trong gần 2 tháng chuẩn bị và tổ chức, "Trung thu cho em" 2024 đã thu hút hơn 2.500 người tham gia, trong đó có sự góp mặt của gần 500 tình nguyện viên, nhiều đại sứ, khách mời.

Là một trong những người tham gia hiến máu, anh Nguyễn Văn Ngát (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: Sau khi bão số 3 qua đi, ở nhiều nơi bị ngập lụt, số người thương vong nhiều nên rất cần máu hơn. Anh tham gia hiến máu để giúp đỡ được nhiều người hơn.

"So với đồng bào ở các tỉnh miền núi phía Bắc thì tôi và gia đình đều an toàn, không bị thiệt hại là rất may mắn rồi, nên chia sẻ những gì mình có với những người khó khăn hơn"- Anh Ngát chia sẻ.

Thành công của "Trung thu cho em" 2024 là kết quả của tinh thần tình nguyện, lòng nhân ái và sự cống hiến của tập thể y, bác sỹ Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, các tình nguyện viên Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 24/01 và hàng ngàn người hiến máu. Nhờ đó, những bệnh nhi có thêm cơ hội sống và hy vọng vào tương lai./.

Chuyện của những “kỷ lục gia” 100 lần hiến máu tình nguyện Những giọt máu hồng quý giá không chỉ mang lại sự sống cho người bệnh mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và tạo nên một hình ảnh đẹp về người công dân gương mẫu, tận tâm.