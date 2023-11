An Giang: Bắt tạm giam 3 đối tượng sử dụng ma túy tại phòng trọ

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang sử dụng ma túy trong phòng trọ. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 26/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Huỳnh Giao (sinh năm 2002, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thanh Phú (sinh năm 1993) và Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1990, cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 7/11, sau khi nhậu xong, Phú cùng Thương rủ nhau mua ma túy đem đến phòng trọ Giao thuê tại nhà trọ “U.P.” thuộc khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên (An Giang) để tổ chức sử dụng ma túy cùng Giao và 3 phụ nữ khác.

Phát hiện 19 thanh niên sử dụng ma túy trái phép trong nhà nghỉ Các đối tượng khai nhận đã rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy; trong đó Đoàn Ngọc Chính là người cung cấp ma túy, Nguyễn Hữu Đức là quản lý nhà nghỉ đã cung cấp dụng cụ.

Nhóm này bị Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an thành phố Long Xuyên phối hợp Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh An Giang và Công an phường Mỹ Xuyên kiểm tra bắt quả tang.

Tại hiện hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 đĩa sứ có chứa chất ma túy cùng nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Kiểm tra trong phòng trọ mà Giao đang thuê, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ 4 bọc ma túy, 8 viên thuốc lắc và trên 50 bình khí bóng cười.

Qua kiểm tra, Giao, Phú, Thương và 3 phụ nữ trong phòng trọ đều dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ án đang được Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.