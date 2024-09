An Giang: Bắt tạm giam đối tượng lừa bán lô xe thanh lý hải quan

Không kinh doanh mua bán xe ôtô và xe gắn máy nhưng Huỳnh Hữu Tùng Nhân lừa đảo nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh An Giang là có lô xe thanh lý hải quan gồm xe ôtô và xe gắn máy cần bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Hữu Tùng Nhân.

Ngày 6/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với đối tượng Huỳnh Hữu Tùng Nhân (sinh năm 1992, trú khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định đối tượng Huỳnh Hữu Tùng Nhân không kinh doanh mua bán xe ôtô và xe gắn máy nhưng lại lừa đảo nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh An Giang là có lô xe thanh lý hải quan gồm xe ôtô và xe gắn máy cần bán.

Với thủ đoạn trên, Nhân lừa chị Trần Thị Mỹ Thu (sinh năm 1994, trú tỉnh Vĩnh Long) chuyển tiền để mua lô xe thanh lý hải quan gồm xe gắn máy và xe ôtô.

Từ tháng 2/2020 đến ngày 19/2/2023, Thu đã nhiều lần chuyển tiền cho Nhân để mua xe với số tiền trên 1,79 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Nhân đưa ra nhiều lý do khác nhau để không giao xe cho Thu như đã hẹn mà Nhân chiếm đoạt số tiền trên không trả lại cho Thu.

Với thủ đoạn như trên, Nhân tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt của anh Đinh Văn Che (sinh năm 1991, trú huyện An Phú, tỉnh An Giang) số tiền trên 235 triệu đồng và của anh Lưu Chí Đại (sinh năm 1996, trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) số tiền 145 triệu đông.

Sau khi các bị hại biết bị lừa, ngày 29/8/2024, các bị hại Thu, Che và Đại đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác hành vi phạm tội của Nhân.

Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Kiên Giang: Bắt tạm giam các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, tống đạt Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Ngô Thị Kiếm để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."