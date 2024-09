An Giang: Giông lốc làm tốc mái nhiều căn nhà ở vùng biên huyện An Phú

Sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo huyện biên giới An Phú đã huy động lực lượng chức năng cùng với người dân tại chỗ hỗ trợ sửa chữa và khắc phục sự cố do thiên tai để ổn định cuộc sống.

Một căn nhà của người dân huyện An Phú, tỉnh An Giang bị tốc mái sau giông lốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện An Phú (An Giang), tối 26/9, mưa, giông, lốc đã làm tốc mái 31 căn nhà của người dân ở xã Vĩnh Trường, xã Vĩnh Hậu và thị trấn An Phú.

Xã Vĩnh Trường bị thiệt hại nặng nhất với 29 căn, trong đó có 12 căn tốc mái hoàn toàn.

Sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo huyện biên giới An Phú đã huy động lực lượng Công an, Quân sự, các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp cùng với người dân tại chỗ hỗ trợ sửa chữa và khắc phục sự cố do thiên tai để ổn định cuộc sống.

Đồng thời, huyện chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ để đảm bảo an ninh trật tự và tài sản của các hộ dân.

Trong sáng 27/9, lãnh đạo thị xã Tân Châu và huyện An Phú đã huy động nhiều lực lượng đến hiện trường như: Tổ đội xung kích, Hội Chữ thập đỏ, các tổ cất nhà từ thiện… để hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời thống kê để sớm hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Trước đó, tại thị xã biên giới Tân Châu, khoảng 19 giờ ngày 26/9, mưa lớn kèm theo giông, lốc gây thiệt hại 35 căn nhà của người dân ở xã Châu Phong và 1 căn ở xã Phú Vĩnh.

Trong đêm 26/9, thị xã Tân Châu đã vận động người dân che đậy lại đồ đạc để hạn chế thiệt hại đối với các hộ có nhà tốc mái từ 70-100% và hỗ trợ các thành viên trong gia đình di chuyển đến nhà người thân ở tạm.

Với các hộ dân có nhà tốc mái từ 70% trở xuống, địa phương cũng hỗ trợ người dân che đậy đồ đạc cẩn thận và lưu ý đảm bảo an toàn khi ở lại tại nhà.

Lãnh đạo thị xã Tân Châu đã chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tài sản của các hộ dân./.

