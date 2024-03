An Giang: Khởi tố bị can liên quan vi phạm về bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Lực lượng công an khám xét nơi ở của ông Huỳnh Lê Phong, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên. (Nguồn: Báo An Giang)

Sáng 30/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Lê Phong (sinh năm 1963, ngụ tại tỉnh Bến Tre), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đây là cá nhân có liên quan đến những vi phạm về quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại thành phố Long Xuyên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Huỳnh Lê Phong, tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên.

Ông Huỳnh Lê Phong cùng với bị can Nguyễn Thiện Thanh (cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên) bị cáo buộc là không thực hiện đúng trình tự thủ tục trong thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định cho nhiều hộ dân.

Trước đó, chiều 29/3, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam; đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1988, ngụ tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên), cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên và Nguyễn Thiện Thanh (sinh năm 1976, ngụ tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên), cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên.

Cả hai cùng bị khởi tố để điều tra vì vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ./.

