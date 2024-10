ASEAN hướng tới xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh

Đại sứ các nước thành viên ASEAN tại Đức chụp ảnh chung. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 28/10, tại khách sạn MariTim, Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Đức, đồng thời là Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN ở Berlin (BAC), ngài Chheang Thyra đã chủ trì sự kiện kỷ niệm 57 năm thành lập ASEAN (1967-2024).

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tới dự buổi lễ có các đại sứ, đại biện, phu nhân, phu quân cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Để đánh dấu ASEAN tròn 57 tuổi, ASEAN Ca được cất lên, một nghi thức trở thành thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên ASEAN trong ngày kỷ niệm thành lập, nhằm thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN vì hòa bình và thịnh vượng.

Sự hiện diện của các nước thành viên ASEAN là minh chứng mạnh mẽ cho khát vọng chung, cam kết bền bỉ và tinh thần hợp tác của ASEAN, cũng như phản ánh sức mạnh, sự thống nhất và sự ủng hộ không ngừng nghỉ cho quá trình xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh.

Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Đức, đồng thời là Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN ở Berlin (BAC), Ngài Chheang Thyra chủ trì sự kiện kỷ niệm 57 năm thành lập ASEAN. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Với tư cách là Chủ tịch BAC, Đại sứ Campuchia Chheang Thyra bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được nhìn lại hành trình đáng nhớ của ASEAN kể từ khi thành lập trong gần 6 thập kỷ qua.

Nhân cơ hội này, Đại sứ Chheang Thyra gửi lời chúc mừng chân thành và lời khen ngợi cao nhất đến Lào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN trong năm qua, điều đã dẫn dắt cộng đồng vượt qua một năm thành công và thịnh vượng.

Đại sứ Chheang Thyra cũng nồng nhiệt chúc mừng Malaysia tiếp quản chức Chủ tịch BAC với chủ đề “Tính bao trùm và tính bền vững.”

Ông Chheang Thyra hoàn toàn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Malaysia, cộng đồng sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn. Vì mục tiêu chung về hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng, ASEAN đã nỗ lực duy trì một cộng đồng được hướng dẫn dựa trên nguyên tắc không can thiệp, pháp quyền trong khi vẫn duy trì và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN.

Theo Đại sứ Camphuchia, ASEAN đã làm việc không mệt mỏi để cải thiện mức sống của người dân bằng cách tạo ra các cơ hội việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc thu hút đầu tư và mở rộng thương mại giữa các quốc gia thành viên và với các đối tác của mình.

Ngày nay, ASEAN tự hào là một nền kinh tế lớn, đóng vai trò là trung tâm đầu tư và thương mại quốc tế và là nút thắt không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu, định vị mình trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030.

Về quan hệ đối ngoại, cam kết bền bỉ của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác và quan hệ đối tác quốc tế đã vun đắp một mạng lưới bạn bè và đối tác đa dạng từ khắp nơi trên thế giới.

Ngày nay, ASEAN đã thiết lập quan hệ đối thoại với 11 đối tác, trong đó có 6 đối tác có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ngoài ra, ASEAN đã tạo điều kiện cho 8 quan hệ đối tác đối thoại theo ngành và 6 quan hệ đối tác phát triển, trong đó Đức.

Bên cạnh đó, nhiều cơ chế do ASEAN lãnh đạo, bao gồm Diễn đàn khu vực ASEAN, ASEAN + 3, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cộng, đã trở thành trung tâm của kiến trúc khu vực và đa phương.

Với dân số gần 650 triệu người và mức tăng trưởng GDP đạt 4,7% năm 2023 trong bức tranh kinh tế chung đầy khó khăn, thách thức, ASEAN là một trong những đầu tàu của nền kinh tế khu vực và thế giới.

ASEAN hiện là đối tác quan trọng của Liên minh châu Âu (EU) nói chung và Đức nói riêng, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai bên ngày càng phát triển, thu được nhiều thành tựu, có lợi cho cả hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Campuchia cho rằng vì lý do này, các đại diện của ASEAN tụ họp ở đây hôm nay để kỷ niệm 57 năm thành lập, tái khẳng định cam kết cùng nhau làm việc hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.

Ông nêu rõ: “Cùng nhau, chúng ta hãy trân trọng sự đa dạng của các nền văn hóa, sự phong phú của di sản và sức mạnh vững chắc của sự thống nhất"./.

