Bà Kamala Harris chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ, nhấn mạnh thông điệp đoàn kết

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở thành phố Chicago, bang Illinois ngày 20/8. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Tối 22/8 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chính thức chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới.

Bà Harris đã có bài phát biểu trong ngày cuối cùng đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, diễn ra tại thành phố Chicago, bang Illinois.

Trong bài phát biểu, bà Harris khẳng định nước Mỹ không chia rẽ như mô tả của ông Donald Trump - ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa.

Bà Harris kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết và thống nhất, đồng thời cho rằng cuộc bầu cử sắp tới là “một cơ hội quý giá để vạch ra một con đường mới phía trước” cho tương lai nước Mỹ.

Trong bài phát biểu, bà Harris cũng thể hiện quan điểm đối với tình hình ở Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo đó bà khẳng định sẽ kề vai sát cánh với Ukraine và các đồng minh.

Đối với cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, bà Harris ủng hộ quyền tự vệ của Israel, song nhấn mạnh rằng sự đổ máu ở Dải Gaza là “tàn khốc và đau lòng."

Bà cho biết Tổng thống Joe Biden và bà “đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này, để Israel được an toàn, các con tin được thả, nỗi thống khổ ở Gaza chấm dứt và người Palestine có thể hiện thực hóa quyền về nhân phẩm, an ninh, tự do và quyền tự quyết của mình."

Liên quan tình trạng di cư ồ ạt, bà Harris lưu ý rằng chính quyền đảng Dân chủ đã cùng các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội soạn thảo một dự luật lưỡng đảng, giúp giải quyết vấn đề này. Bà nhấn mạnh cam kết “đem lại dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng” và khẳng định bà sẽ ký ban hành thành luật nếu đắc cử Tổng thống.

Về chính sách kinh tế, bà Harris cho biết nếu đắc cử Tổng thống, bà dự kiến thông qua một đợt cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, mang lại lợi ích cho hơn 100 triệu người Mỹ.

Tuần trước, bà Harris đã phác thảo các đề xuất cắt giảm thuế cho hầu hết người Mỹ, cấm việc "thổi giá" của các cửa hàng tạp hóa, đồng thời xây dựng nhiều nhà ở giá rẻ hơn. Tuy nhiên, chương trình nghị sự của bà có thể vấp phải sự phản đối từ các tập đoàn và Quốc hội Mỹ, nơi đã từng bác bỏ các đề xuất tương tự của Tổng thống Biden./.

