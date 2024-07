Bắc Kạn: Cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính online

Lừa đảo trực tuyến. Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa có văn bản khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính online.

Theo văn bản, Công an tỉnh Bắc Kạn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân: hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam chưa thừa nhận tiền mã hóa, tiền ảo và các giao dịch liên quan. Do đó, người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư online trên các sàn, app khi chưa tìm hiểu kỹ về đơn vị chủ quản; không tham gia vào những trang kêu gọi đầu tư, sàn giao dịch chứng khoán không rõ nguồn gốc, nếu không sẽ đứng trước rủi ro rất lớn.

Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin thủ đoạn chung của các đối tượng lừa đảo đầu tư tài chính online là tạo tài khoản mạng xã hội ảo (Facbook, Zalo, TikTok...) với hồ sơ cá nhân là các hình ảnh người trẻ trung, xinh đẹp, giàu sang, có địa vị xã hội; các bài viết được nhiều tương tác.

Các đối tượng này tìm kiếm, thu thập thông tin và tiếp cận nạn nhân thông qua các trang mạng xã hội, trang web hẹn hò. Sau khi đã trở thành bạn bè, chúng thường xuyên duy trì liên lạc, quan tâm, động viên, hỏi thăm nhằm tạo lòng tin, thậm chí có thể làm bị hại nảy sinh tình cảm “yêu đương qua mạng.”

Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng “rủ rê, lôi kéo” nạn nhân tham gia góp vốn đầu tư online trên các sàn, app có lợi nhuận cao, được quảng cáo là có nguồn gốc từ nước ngoài, cam kết người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao, an toàn, có thể rút vốn bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, đây chỉ là các trang web giả mạo, tài khoản và giao dịch trên trang đều do đối tượng thao túng. Trong một số trường hợp, đối tượng sẵn sàng hỗ trợ một khoản tiền để nạn nhân thêm tin tưởng, không ngần ngại đầu tư với số tiền lớn.

Ngoài ra, đối tượng còn đưa nạn nhân vào các nhóm chat kín trên mạng xã hội. Tại đây, các thành viên nhóm liên tục nhắn tin, gọi điện thuyết phục nạp tiền, giao dịch, đặt lệnh, thậm chí có những “nhà đầu tư chim mồi” khoe “chốt lãi” để kích thích lòng tham của nạn nhân. Để tạo “uy tín,” thời gian đầu, nạn nhân được rút lãi đúng hạn. Đến khi số tiền nạp lớn, đối tượng lừa đảo sẽ đưa ra nhiều lý do như đặt sai lệnh, tiền ảo lên giá, tài khoản nạn nhân “bị treo,” có nguy cơ mất số tiền đã đầu tư.

Khi đó, đối tượng đề nghị nạn nhân nạp thêm tiền để “phục hồi tài khoản treo,” một số người do “tiếc của” nên đã tiếp tục mất thêm nhiều tiền. Trong thực tế, tiền của người dân sau khi nạp vào tài khoản sẽ bị phân tán sang nhiều tài khoản khác, nạn nhân càng chuyển nhiều tiền thì thiệt hại càng lớn...

Công an tỉnh Bắc Kạn khuyến cáo khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo. Nếu cần giúp đỡ cung cấp thông tin công khai về các trang web, app đầu tư, người dân có thể liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Kạn).

Thời gian qua, nhiều vụ việc, vụ án liên quan đến lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng, lừa đảo tiền ảo, tiền mã hóa xảy ra gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là loại hình lừa đảo có tổ chức với độ phức tạp cao, rất khó khăn trong quá trình điều tra, truy tìm đối tượng.

Công an tỉnh Bắc Kạn cũng nhận được phản ánh từ một số người dân về việc bị các đối tượng tiếp cận, chào mời tham gia đầu tư tài chính online trên trang web có dấu hiệu lừa đảo.../.

