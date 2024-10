Bắc Kạn hỗ trợ kinh phí giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão số 3

(Ảnh minh họa. Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Tỉnh hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ lương thực, nhà ở, giáo dục, y tế, khôi phục sản xuất và khắc phục, sửa chữa, gia cố các công trình hạ tầng.

Với những hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn và nhà hư hỏng trên 70%, không thể khôi phục lại, phải làm mới, tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ để làm lại nhà. Trường hợp đã có nhà hảo tâm hỗ trợ nhưng thấp hơn mức hỗ trợ của địa phương, tỉnh sẽ hỗ trợ bổ sung thêm để đảm bảo đủ 60 triệu đồng/hộ.

Hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng, không ở được với thiệt hại từ 30% trở lên, tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để sửa chữa nhà. Hộ dân có nhà bị hư hỏng rất nặng thiệt hại từ 50-70% không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ.

Hộ dân có nhà bị ngập nước từ 3 ngày trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ để khắc phục thiệt hại nhà ở, tài sản, khôi phục sinh hoạt thường ngày. Hộ dân phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở cao được hỗ trợ chi phí di dời với mức 30 triệu đồng/hộ.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, thống kê lập danh sách các đối tượng thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở, đảm bảo đúng đối tượng, không trùng lặp với các nguồn hỗ trợ khác và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục về đất đai tại nơi ở mới theo quy định...

Bắc Kạn miễn thu học phí năm học 2024-2025 với học sinh bậc học mầm non và giáo dục phổ thông với các hộ dân bị thiệt hại nghiêm trọng bởi bão số 3. Hộ dân bị thiệt hại nghiêm trọng là hộ có nhà bị sập hoàn toàn, hộ phải di dời khẩn cấp, có nhà ở bị ngập nặng, hư hỏng nặng không thể sinh hoạt được...

Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý có các đối tượng được miễn thu học phí nêu trên tạm thời chưa thu học phí năm học 2024-2025.

Sở chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu xây dựng chính sách miễn thu học phí năm học 2024-2025 cho các đối tượng nêu trên, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh chuyên đề tháng 10/2024 để làm cơ sở triển khai chính thức.

Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế 3 tháng cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3, trừ những người được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế từ ngân sách Nhà nước...

Tỉnh Bắc Kạn bị thiệt hại khoảng 885 tỷ đồng do ảnh hưởng bão số 3. Trong đó, toàn tỉnh bị thiệt hại trên 2.300 nhà ở; trên 550 nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất; gần 300 nhà phải di dời khẩn cấp do ngập nước, nước tràn qua; 10 nhà bị sập hoàn toàn; xuất hiện hàng chục điểm dân cư bị sạt lở nguy hiểm. Một số vùng trũng, thấp bị ngập sâu trong nước nhiều ngày như các xã Nam Mẫu, Khang Ninh (huyện Ba Bể), xã Nam Cường (huyện Chợ Đồn)./.

Hơn 11.600 tỷ đồng chi trả bồi thường bảo hiểm do bão số 3 và lũ lụt gây ra Đến ngày 7/10, tổng số tiền ước tính thiệt hại và chi trả quyền lợi bảo hiểm do cơn bão số 3 và lũ lụt gây ra tạm thời lên tới khoảng 11.627 tỷ đồng.