Bạc Liêu công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông tại thị xã Giá Rai

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Ngày 11/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông tại thị xã Giá Rai.

Tại cuộc họp, sau khi xem xét, đối chiếu với các quy định cùng diễn biến tình hình thực tế, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bạc Liêu thống nhất công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai (đoạn từ cầu Giá Rai đến cầu Trần Văn Sớm, thuộc khóm 4 và khóm 5, phường 1).

Khu vực này đáp ứng các điều kiện công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở vì có đông dân cư sinh sống ven sông, nhiều công trình hạ tầng, có chợ Giá Rai, Trường Mầm non Sơn Ca 2, đường giao thông. Tại đây đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng phía sau Trường Mầm non Sơn Ca 2 (chiều dài 79,5m; chiều rộng 9,5m; khung trượt sâu khoảng 5-6 m, khả năng sẽ còn tiếp tục sạt lở rất cao).

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bạc Liêu, yêu cầu sau khi công bố tình huống khẩn cấp, thị xã Giá Rai cùng các sở, ngành trong tỉnh thực hiện ngay việc rà soát thống kê thiệt hại, đề xuất triển khai các công trình dự án mang tính cấp bách bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trước mắt, ông Phạm Văn Thiều yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai nhanh chóng triển khai thi công kè phía sau Trường Mầm non Sơn Ca 2, nằm trên địa bàn khóm 5, phường 1 với chiều dài 115 m, kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Về lâu dài, ông Phạm Văn Thiều yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai xây dựng phê duyệt đề án di dời các hộ dân khỏi nơi bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở an toàn, đảm bảo đời sống sinh kế của người dân.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Ông Ngô Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai cho biết do Biến đổi Khí hậu, sạt lở ven sông Bạc Liêu-Cà Mau (đoạn qua địa bàn thị xã Giá Rai) xảy ra với tần suất ngày càng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Ngoài khu vực sạt lở đoạn từ cầu Giá Rai đến cầu Trần Văn Sớm, trên địa bàn còn xảy ra các đoạn sạt lở khác như đoạn từ bến xe Hộ Phòng đến cầu Sư Son (chiều dài 4.700 m; 642 hộ dân; khu vực này có chợ cũ Hộ Phòng, trường học và nhiều công trình hạ tầng); đoạn hạ lưu bờ Đông và bờ Tây cống Hộ Phòng (chiều dài 2.400 m; 333 hộ dân; khu vực này có trường học và nhiều công trình hạ tầng); đoạn hạ lưu bờ Đông và bờ Tây cống Sư Son (chiều dài 720 m; 3 hộ dân; có công trình hạ tầng).

Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai đã khảo sát hiện trường, cắm biển cảnh báo tại một số vị trí có nguy cơ sạt lở cao, tuyên truyền, vận động các hộ dân tháo dỡ phần nhà bị ảnh hưởng và di dời tài sản đi nơi khác để tránh thiệt hại khi nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra. Địa phương chỉ đạo ngành chức năng rà soát cụ thể từng hộ, nhân khẩu; động viên di dời các hộ có nhà ở nơi khác; bố trí tạm thời cho hộ không có nhà ở nơi khác đến nơi ở an toàn và giải quyết kịp thời chế độ theo quy định.

Thị xã Giá Rai đang triển khai thi công kè chống sạt lở bờ sông, đoạn từ cầu Giá Rai đến bến xe Hộ Phòng với kinh phí gần 450 tỷ đồng, giai đoạn 1 hơn 375 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng ngăn chặn sạt lở, chống ngập, mở rộng không gian đô thị của thị xã./.

