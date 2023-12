Bạc Liêu: Tìm kiếm, cứu nạn ngư dân hai tàu cá bị chìm trên biển

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu thăm, khám cho các thuyền viên gặp nạn. (Ảnh: Tuấn Tú/TTXVN phát)

Ngày 14/12, Đồn Biên phòng Nhà Mát (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu) cho biết khu vực gần cửa biển Nhà Mát vừa xảy ra hai vụ chìm tàu trên biển.

Đơn vị đã tiếp nhận các thuyền viên bị nạn, đồng thời tích cực triển khai phương tiện, lực lượng tìm kiếm một nạn nhân mất tích.

Chiều 13/12, Trạm Kiểm soát Biên phòng Nhà Mát nhận được tin báo của ông Trần Minh Vương (sinh năm 1990, ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) trình báo tàu cá KG 92275 TS chở 3 thuyền viên (do ông làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề lưới kéo đơn) đang đánh bắt cách cửa biển Nhà Mát 10 hải lý về hướng Vĩnh Châu bị sóng đánh chìm.

Hai thuyền viên đã được tàu cá KG 92410 TS (của ông Châu Trương, tỉnh Kiên Giang) cứu vớt, thuyền viên còn lại mất tích.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhà Mát đã cử 5 cán bộ, chiến sỹ và trưng dụng phương tiện của ngư dân cơ động ra vị trí tàu gặp nạn; đồng thời, phối hợp cùng với 5 tàu cá khác tìm kiếm quanh khu vực.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, do sóng to, gió lớn, trời tối, phương tiện trưng dụng phải di chuyển vào bờ để đảm bảo an toàn. Sáng 14/12, đơn vị tiếp tục trưng dụng phương tiện và cử cán bộ, chiến sỹ phối hợp tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 13/12, đơn vị nhận được tin báo của ông Trần Hoa Lư (khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) về việc cứu được 7 thuyền viên trên tàu đánh cá gặp nạn.

Tàu cá mang số hiệu BL 91089 TS, chở 7 thuyền viên, do ông Triệu Xuân Qui (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang đánh bắt tại khu vực cách cửa biển Nhà Mát khoảng 12 hải lý về hướng Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) bị sóng đánh chìm.

May mắn, tàu của ông Trần Hoa Lư kịp thời phát hiện vụ việc và cứu vớt các thuyền viên. Sau đó, các thuyền viên gặp nạn được chuyển sang tàu cá TG 94589 TS của ông Huỳnh Phú Cường (tỉnh Tiền Giang) đưa vào bờ.

Đến tối 13/12, các thuyền viên đã được đưa đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Nhà Mát. Qua thăm khám, 7 thuyền viên có sức khỏe ổn định và được Đồn Biên phòng Nhà Mát bàn giao cho người thân đưa về gia đình chăm sóc./.