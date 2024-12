Khánh Hòa tiến hành xả điều tiết hàng chục hồ chứa nước do mưa lớn

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Do mưa lớn trong những ngày qua tại Khánh Hòa, tính đến chiều 15/12, đã có thêm các hồ chứa nước: Suối Trầu, Đá Đen, Đắc Lộc… được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa và các đơn vị quản lý hồ chứa tiến hành xả điều tiết nhằm đảm bảo mức nước sử dụng, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế ngập lụt ở vùng hạ du.

Tính đến 16 giờ cùng ngày, có 13 hồ chứa (trong tổng số 20 hồ chứa có dung tích lớn) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiến hành xả nước điều tiết, với mức cao nhất trên 85m3/giây (hồ Suối Dầu).

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, chỉ tính trong 12 giờ qua (từ 1 giờ ngày 15/12 đến 13 giờ ngày 15/12), trên khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-100mm, đặc biệt một số trạm có lượng mưa như: Cam Phước Đông 115,8mm, lưu vực hồ Cam Ranh 114,4mm...

Dự kiến trong 12 giờ tới, khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm; trên các sông suối phía Nam tỉnh Khánh Hòa xuất hiện lũ và tiếp tục lên; đỉnh lũ xuất hiện vào chiều tối và đêm nay.

Chiều 15/12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi các đơn vị quản lý hồ chứa nước tại Khánh Hòa theo dõi tình hình mưa lũ, tính toán lưu lượng nước về các hồ do đơn vị quản lý để điều tiết cho phù hợp, hạn chế điều tiết với lưu lượng lớn vào ban đêm, nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạn chế gây ngập lụt ở vùng hạ du.

Bên cạnh đó, cơ quan này cảnh báo lũ đang lên trên sông Cái Nha Trang, có thể đạt đỉnh vào tối và đêm nay (15/12). Do đó, các địa phương, đơn vị cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi; mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa; ngập lụt vùng hạ lưu, ven sông, khu đô thị thuộc khu vực hạ lưu sông Cái Nha Trang; cần chú ý an toàn khi lưu thông qua khu vực các đập tràn.

Ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị cứu hộ cứu nạn trên địa bàn rà soát phương án, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa lũ, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ông Nguyễn Duy Quang đề nghị chính quyền các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Cam Lâm, Diên Khánh và thành phố Nha Trang có khả năng bị ảnh hưởng ngập lụt do lũ trên sông Cái Nha Trang gây ra, tiến hành thông báo đến người dân nắm thông tin, chủ động di dời đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu huyện Khánh Vĩnh tiếp tục phối hợp với Văn phòng Quản lý đường bộ 3, Sở Giao thông Vận tải tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng sạt lở do mưa lớn xảy ra từ sáng 15/12 trên tuyến Quốc lộ 27C nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, phấn đấu thông tuyến các đoạn sạt lở còn lại trên tuyến quốc lộ này, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông./.

