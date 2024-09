Bắc Ninh: Rút lệnh báo động 3 trên sông Thái Bình và báo động 2 trên sông Đuống

Người dân tích cực đắp cát, bạt qua đê để ngăn lũ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh, tính đến trưa 13/9, mực nước lũ sông Thái Bình đã xuống dưới mức báo động 3, sông Đuống đã xuống dưới mức báo động 2.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh đã rút lệnh báo động 3 trên triền sông Thái Bình và rút lệnh báo động 2 trên sông Đuống.

Đồng thời yêu cầu các ngành liên quan, Ban Chỉ huy các huyện, thị xã: Gia Bình, Lương Tài, Tiên Du, Thuận Thành, Quế Võ, các Hạt Quản lý đê, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống, Bắc Đuống tổ chức thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác đê theo cấp báo động trên các triền sông theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 6/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu đảm bảo an toàn cho đê.

Hiện, mực nước lũ trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương và Đáp Cầu vẫn đang ở báo động 3 đã lên đỉnh lũ và đang xuống. Do mực nước dâng cao, Bắc Ninh đã di dời 655 hộ dân ở các khu vực dân cư ở ngoài bãi sông để bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Toàn tỉnh còn hơn 7.114ha diện tích lúa ở khu vực trong đồng bị đầy nước do tiếp tục có mưa vừa, mưa to; tại khu vực bãi sông ngoài đê, do mực nước các triền sông Cầu, sông Thái Bình, sông Đuống vẫn ở mức cao, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.457ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị úng ngập toàn bộ./.

Bắc Ninh di dời hơn 2.700 nhân khẩu ở khu vực ngoài bãi sông đến nơi an toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương theo dõi diễn biến mực nước lũ, có phương án bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực nguy hiểm.