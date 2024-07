Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai kiểm tra tại Quảng Ninh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá cao công tác ứng phó bão số 2 của tỉnh Quảng Ninh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, ban, ngành, lực lượng Biên phòng, Bộ đội, Công an.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan kiểm tra tại thành phố Móng Cái. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Sáng 23/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai Lê Minh Hoan đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả của cơn bão số 2 tại thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh); đồng thời lưu ý tỉnh về công tác phòng, chống hoàn lưu bão.

Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khi đi vào Quảng Ninh, không gây thiệt hại lớn. Các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Qua kiểm tra, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá cao công tác ứng phó bão số 2 của tỉnh Quảng Ninh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, ban, ngành, lực lượng Biên phòng, Bộ đội, Công an.

Ông Lê Minh Hoan cho biết, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng rất quan tâm, lo lắng về tình hình mưa bão tại các địa phương, nhất là hai địa phương xung yếu là Quảng Ninh và Hải Phòng.

Trước mắt, bão số 2 đã đi qua, rất may thiệt hại không lớn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm trong công tác phòng, chống bão, việc ứng phó sau bão, hoàn lưu bão là vấn đề lớn, đặc biệt cần chú ý đến các khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở cao do đã ngấm nhiều đợt mưa. Các địa phương tiếp tục bám sát diễn biến của thời tiết, hoàn lưu bão, tuyên truyền nhân dân không đi qua các ngầm tràn, không đi đến các điểm xung yếu, nguy cơ sạt lở cao; mục tiêu không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản cho nhân dân, các tổ chức.

Tính đến 11 giờ ngày 23/7, lượng mưa trong toàn tỉnh Quảng Ninh đã giảm. Các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương chỉ đạo các lực lượng và nhân dân khắc phục hậu quả, đề phòng mưa lớn do hoàn lưu bão.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái thông tin, bão số 2 đi qua, không gây thiệt hại cho địa phương. Dự báo có mưa lớn sau bão, vì vậy thành phố đã chỉ đạo các xã, phường, lực lượng theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, rà soát các khu vực xung yếu, nguy cơ ngập úng, sạt lở để yêu cầu khơi thông dòng chảy, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hồ chứa nước ngọt Tràng Vinh, xã Hải Tiến (TP. Móng Cái). (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân chưa được đi khai thác, nuôi trồng hải sản khi chưa an toàn; đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng do nước sông Ka Long dâng cao khi mưa lớn phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Tại thành phố Hạ Long có 3 điểm sạt lở; lũ tại 3 ngầm tràn; thiệt hại rõ nhất sau bão số 2 là hàng loạt cây xanh bị ngã đổ, bật gốc. Bão cũng gây hư hỏng một số cây trồng, hoa màu; làm bung hàng rào tôn ở một số công trình xây dựng; làm nghiêng, gãy nhiều biển báo giao thông...

Để khắc phục hậu quả sau mưa bão, các lực lượng chức năng thành phố Hạ Long, Ủy ban Nhân dân các xã, phường đã huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, gia cố các điểm xung yếu và chủ động chuẩn bị các vật tư, phương tiện để xử lý các khu vực bị ảnh hưởng. Ban Công ích thành phố phối hợp với các đơn vị chăm sóc cây xanh và Ủy ban Nhân dân các phường, xã dọn dẹp cây đổ tại các tuyến đường.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã đi kiểm tra tại điểm dân cư có nguy cơ sạt lở ở Tổ 2, khu 7A (phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long). Hiện khu vực này có 17 hộ dân, trong đó có 5 hộ sống thường xuyên.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hải triển khai di dời 5 hộ này đến nơi ở an toàn. Theo báo cáo, thành phố đã có phương án cụ thể để di dời 17 hộ dân tại Tổ 2, khu 7A (phường Hồng Hải). Dự kiến khu vực này sẽ cải tạo thành khu cây xanh, bảo vệ môi trường.

Tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân tập trung khắc phục hậu quả mưa bão; nhanh chóng hót dọn đất sạt lở đảm bảo giao thông, xử lý môi trường, sớm ổn định cuộc sống, sản xuất cho nhân dân và các tổ chức./.

