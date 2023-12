Băng giá bao phủ, tạo ra hình ảnh thiên nhiên kỳ thú ở các đỉnh núi cao Lào Cai

Ảnh minh họa. (Ảnh: Tuấn Anh -TTXVN)

Đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp trong những ngày qua đã khiến băng giá bao phủ một số đỉnh núi cao của thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) vào trưa 22/12, tạo nên hình ảnh thiên nhiên kỳ thú, hấp dẫn du khách.

Khoảng 10 giờ đến 13 giờ ngày 22/12, đường lên đỉnh Fansipan (Sa Pa) xuất hiện băng giá ở điểm cao 2.300m so với mực nước biển. Băng giá đã phủ trắng các cành cây, thảm cỏ ở khu vực này. Càng lên trên đỉnh núi, gió thổi mạnh, băng càng thưa. Đến thời điểm 14 giờ cùng ngày, băng đã tan hết.

Băng giá cũng xuất hiện vào khoảng 10 giờ cùng ngày trên đỉnh núi Lảo Thẩn, thuộc xã Y Tý, huyện Bát Xát, tạo nên khung cảnh thiên nhiên thú vị.

Băng giá phủ một lớp mỏng trên cành cây và thảm cỏ ở khu vực đỉnh Lảo Thẩn. Được biết, nhiệt độ tại đây lúc khoảng 11 giờ ngày 22/12 là 2 độ C.

Các đỉnh núi cao hơn như Ky Quan San và Nhìu Cồ San (xã Sảng Ma Sáo, Bát Xát), băng giá cũng đã xuất hiện, phủ một lớp mỏng trên các sườn núi.

Không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai, đặc biệt là những vùng núi cao như Sa Pa, Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai. Nhiệt độ các khu vực này tiếp tục giảm sâu. Đêm 22/12, vùng thấp nhiệt độ duy trì ở mức dưới 15 độ C, vùng cao trong khoảng 5-7 độ C, Sa Pa từ 1-3 độ C.

Nhiệt độ giảm thấp khiến băng giá xuất hiện là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nhưng cũng là dạng thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt và các hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

Đặc biệt, băng tan dễ gây trơn trượt trên các tuyến đường di chuyển; người dân và du khách khi tới các địa phương này cần lưu ý đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân./.

Yên Bái: Băng giá xuất hiện trên vùng cao Mù Cang Chải Sáng 22/12, tại đỉnh Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), đã xuất hiện băng giá với mật độ khá dày đặc do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường.