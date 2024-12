Báo Điện tử VietnamPlus thuộc top 10 cơ quan báo chí chuyển đổi số xuất sắc 2024

Báo Điện tử VietnamPlus đã có hai năm liên tiếp đạt mức xuất sắc trong trưởng thành chuyển đổi số báo chí. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 16/12, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông báo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2024.

Báo Điện tử VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam lọt vào top 10 cơ quan báo chí chuyển đổi số đạt mức xuất sắc. Đây là năm thứ hai liên tiếp Báo Điện tử VietnamPlus được xếp vào danh sách này.

Top 10 cơ quan báo chí chuyển đổi số đạt mức xuất sắc trong Khối Báo chí Trung ương gồm: Báo Lao động, Báo VnExpress, Báo Điện tử VietnamPlus, Báo Tin tức, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Thanh niên, Báo Nhân Dân, Báo Vietnamnet, Báo Nhà báo và Công luận, Báo điện tử VTC News.

Trong Khối Báo chí Địa phương, có 8 cơ quan báo chí trưởng thành chuyển đổi số năm 2024 đạt mức xuất sắc: Báo Khánh Hòa, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước, Báo Kinh tế & Đô thị, Hải Dương, Báo Tuổi trẻ, Báo Nghệ An, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Khối Tạp chí Trung ương và Địa phương có 7 cơ quan báo chí đạt mức tốt: Tạp chí Hải quan, Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Cửa Việt, Tạp chí Công dân và Khuyến học, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Lao động và Công đoàn.

Ngày 15/11/2023, các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới và các sản phẩm mới của Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khối Đài phát thanh, truyền hình có 10 cơ quan báo chí trưởng thành chuyển đổi số năm 2024 đạt mức xuất sắc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Top 5 cơ quan báo chí dẫn đầu khối tạp chí khoa học là: Tạp chí Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Đại học quốc tế Hồng Bàng, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận Chính trị, Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Theo thống kê, có 9,93% đơn vị chuyển đổi số đạt mức xuất sắc, tăng 6,27% so với năm 2023 và đạt 198,6% so với chỉ tiêu năm 2023 đề ra.

Năm 2024 ghi nhận 351 cơ quan báo chí tham gia và hoàn thành chương trình Tập huấn, hướng dẫn cơ quan báo chí thực hiện đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số do Trung tâm Hỗ trợ Chuyển đổi số báo chí tổ chức trực tiếp và trực tuyến ngày 30-31/10/2024.

Có 282 đơn vị thực hiện đánh giá, đo lường mức độ chuyển đổi số, trong đó: khối Báo Trung ương: 40 đơn vị; khối Báo Địa phương: 62 đơn vị; khối Tạp chí Trung ương và địa phương: 48 đơn vị; khối Tạp chí Khoa học: 67 đơn vị; khối Đài Phát thanh-Truyền hình: 65 đơn vị.

Kết quả cho thấy, có 28 cơ quan báo chí đạt mức Xuất sắc (tăng 6,27% so với năm 2023); 65 đơn vị đạt mức Tốt (tăng 14,99% so với năm 2023); 55 đơn vị đạt mức Khá (tăng 6.31% so với năm 2023); 25 đơn vị đạt mức Trung bình (giảm 3,22% so với năm 2023); và 109 đơn vị đạt mức Yếu (giảm 24,35% so với năm 2023)./.



Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí được dùng để theo dõi, đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyển đổi số hàng năm của cơ quan báo chí, so sánh và xếp hạng mức độ chuyển đổi số của cơ quan báo chí; so sánh giữa các năm với nhau thấy được các điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ cho cơ quan báo chí và các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra tại Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chuyển đổi số báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp Cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.