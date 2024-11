Bão Sara khiến cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân Mỹ Latinh đảo lộn

Bão gây ngập lụt ở Peru. (Ảnh: AP)

Ngày 17/11, Chính phủ Honduras đã ban bố tình trạng báo động ở mức cao nhất tại thủ đô Tegucigalpa do thiệt hại mà bão nhiệt đới Sara gây ra trong 3 ngày qua.

Cơ quan chức năng thông báo đã sơ tán hàng trăm người trong khu vực nguy hiểm. Nước sông dâng cao vượt mức báo động “đỏ” đã khiến chính quyền thủ đô yêu cầu các phương tiện tạm ngừng lưu thông qua những cây cầu nối Tegucigalpa với thành phố Comayaguela.

Bão nhiệt đới Sara mang theo lượng mưa lớn, dẫn đến ngập lụt tại nhiều địa phương ở 15/18 tỉnh của Honduras, gây thiệt hại to lớn đối với cơ sở hạ tầng và ngành nông nghiệp. Do ảnh hưởng của bão, Chính phủ Honduras đã phải tạm đóng cửa 4 sân bay quốc tế.

Tính đến 18h cùng ngày theo giờ địa phương, cơ quan bảo vệ dân sự cho biết bão Sara khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 110.000 người bị ảnh hưởng, 8.416 người phải sơ tán. Cơn bão này cũng đã phá hủy 2.534 ngôi nhà, làm hư hại 3.946 căn nhà khác, đồng thời đẩy 209 cộng đồng vào cảnh bị cô lập.

Bão nhiệt đới Sara đã quét qua Honduras và hạ cấp thành áp thấp nhiệt đới khi đổ bộ vào Belize chiều tối cùng ngày.

Trước khi hình thành, cơn bão này cũng ảnh hưởng tới các quốc gia khác trong khu vực Trung Mỹ như El Salvador, Nicaragua, Costa Rica và Panama, gây mưa liên tục trong hai tuần qua.

Costa Rica đang ban bố tình trạng khẩn cấp và báo động đỏ ở khu vực bờ biển Thái Bình Dương. Tỉnh du lịch Guanacaste, phía Tây Bắc đất nước và khu vực biên giới phía Nam giáp Panama đã hứng chịu lũ lụt, nước tràn bờ sông, lở đất. Nhiều tuyến đường bị phong tỏa. Trong tuần trước, ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 3.000 người phải sơ tán.

Tại Panama, cơ quan chức năng ghi nhận 11 người thiệt mạng do mưa lũ và chính quyền vẫn đặt 3 tỉnh trong tình trạng báo động đỏ do nguy cơ lở đất.

Nicaragua thông báo 1 người mất tích do nước sông dâng cao cuốn trôi đồng thời tiếp tục ban bố cảnh báo vàng (cấp 2) do mưa lũ.

Trong khi đó, mặc dù các dịch vụ khẩn cấp luôn được đặt trong tình trạng cảnh giác với khả năng lũ lụt trên các sông do mưa to, nhưng El Salvador là quốc gia ít chịu ảnh hưởng nhất do bão Sara.

Năm 1998, khu vực Trung Mỹ hứng chịu siêu bão Mitch, khiến khoảng 9.000 người thiệt mạng và thiệt hại về vật chất lên đến hàng trăm triệu USD./.

Siêu bão Man-yi tạo ra những đợt sóng cao cả chục mét đổ vào Philippines Ngày 16/11, siêu bão Man-yi (tên địa phương là Pepito) đã đổ bộ vào đảo Catanduanes (Philippines) với sức gió 240km/h, tạo ra những đợt sóng cao tới cả chục mét đổ vào bờ biển.