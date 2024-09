Bão số 3: Quảng Ninh mưa lớn, cây đổ và mất điện trên diện rộng

Mưa to, gió bão mạnh đã khiến nhiều cây xanh bị đổ và 4 tàu ximăng ở huyện Cô Tô bị chìm đắm, trong khi đó một số địa phương bị mất điện cục bộ như Cô Tô, Vân Đồn, Hạ Long...

Khu vực xã Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô gió mạnh cấp 13, giật cấp 16 (ảnh chụp lúc 10h ngày 7/9/2024). (Ảnh Văn Đức/TTXVN)

Từ sáng 7/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa lớn, gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 11, đặc biệt gió mạnh tới cấp 15 ở huyện đảo Cô Tô.

Mưa to, gió bão mạnh đã khiến nhiều cây xanh bị đổ và 4 tàu ximăng ở huyện Cô Tô bị chìm đắm. Một số địa phương bị mất điện cục bộ như Cô Tô, Vân Đồn, Hạ Long...

Chính quyền các địa phương đã di dời hàng nghìn hộ dân ở những nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở, sập tốc mái đến nơi ở an toàn tránh trú bão.

Đến 9 giờ ngày 7/9, thị xã Đông Triều đã hoàn thành di dời 700/700 hộ. Huyện đảo Cô Tô đã di dời gần 800 hộ. Huyện Đầm Hà đã thực hiện di dời 676 hộ...

Huyện Hải Hà đã vận động di dời 425/473 hộ với 1.397/1.539 nhân khẩu về các trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn, nhà văn hóa, trường học, hộ dân có nhà kiên cố; vận động 50 lao động tại các phòng trọ yếu đến nơi ở an toàn. Còn lại 48 nhà với 196 nhân khẩu đã được các hộ gia cố ngay trong đêm 6/9.

Chính quyền thành phố Móng Cái phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ, cung cấp nhu yếu phẩm cho hơn 2.000 người dân sinh sống trong nhà yếu, thiếu kiên cố, ngư dân đang tạm trú tránh bão tại các trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường, nhà văn hóa, trường học...

Ngoài ra, từ 8 giờ 30 phút ngày 7/9, toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Móng Cái đã tạm dừng.

Các cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên tạm thời dừng hoạt động. Các đơn vị đang duy trì trực chiến đấu nhằm đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, an ninh cửa khẩu.

Sáng 7/9, Công an Vân Đồn phối hợp Công an Cẩm Phả tổ chức chốt rào chắn không cho xe máy qua cầu Vân Đồn. Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, phương tiện giao thông hạn chế đi lại trên đường để tránh bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra.

Đến 11 giờ ngày 7/9, tại thành phố Hạ Long, cường độ gió bắt đầu mạnh lên khiến nhiều cây xanh đổ gãy, làm tốc mái tôn của một số đơn vị./.

