Bảo vệ kiêm lái xe Quỹ tín dụng lừa đảo chiếm đoạt 8,7 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Văn Hưởng tại Cơ quan Điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương)

Ngày 7/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hưởng (sinh năm 1990, trú tại xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Hưởng làm bảo vệ kiêm lái xe cho Quỹ tín dụng Nhân dân xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện.

Từ tháng 7/2021, Hưởng đã thông tin về việc bản thân có thể xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng; trực tiếp liên hệ với một số người quen biết, đặt vấn đề vay tiền để phục vụ công tác chuyên môn.

Với thủ đoạn vay tiền để đáo hạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn để phục vụ thanh tra, Hưởng đã thực hiện trót lọt nhiều lần lừa đảo.

Tin tưởng vào thông tin của Hưởng, từ tháng 7/2021-5/2022, một người dân trú tại thành phố Hải Dương đã chuyển cho đối tượng vay tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng.

Cứ đến thời hạn trả nợ, Hưởng lại đưa ra nhiều lý do để xin gia hạn.

Đến tháng 8/2022, để tránh việc tiếp tục bị đòi tiền, Hưởng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nhận được trình báo của người bị hại, cơ quan chức năng đã triệu tập, khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hưởng để tiếp tục điều tra làm rõ. Hưởng thừa nhận đã dùng toàn bộ số tiền trên để trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân./.