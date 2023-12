Bắc Giang: Người phụ nữ suýt chuyển 300 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo

Cán bộ Phòng giao dịch và Công an phải đến tận nhà kiên trì giải thích, vận động, bà T mới nhận ra mình đang bị lừa và dừng việc chuyển 300 triệu đồng tiền tiết kiệm cho các đối tượng lừa đảo.

Người dân cần cảnh giác với những cuộc điện thoại giả danh Công an. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Công an thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang), vừa phối với Phòng giao dịch thị trấn Nhã Nam thuộc Ngân hàng Agribank - chi nhánh huyện Tân Yên, ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 300 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 5/12, tại Phòng giao dịch thị trấn Nhã Nam, giao dịch viên Nguyễn Thị Thùy Dung tiếp nhận khách hàng L.T.T (sinh năm 1955, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) đến đề nghị rút tiền tiết kiệm để chuyển số tiền 300 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng khác.

Quá trình tiếp nhận, bà T có nhiều biểu hiện bất thường như khăng khăng muốn chuyển khoản ngay mặc dù không biết rõ, thậm chí không nhớ tên người nhận; thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại; giải thích lý do chuyển tiền không rõ ràng, không thống nhất...

Thấy nghi vấn, giao dịch viên đã tạm dừng giao dịch, tiếp cận khách hàng, nắm bắt thông tin, tuyên truyền vận động, đồng thời báo cáo ngay lãnh đạo Phòng Giao dịch đến giải quyết.

Giao dịch viên gọi vào số điện thoại đã liên hệ với bà T, thấy đầu dây bên kia trả lời: “Tôi là cháu bà T” rồi lập tức tắt máy, không liên lạc lại được nữa.

Nhận thấy có dấu hiện lừa đảo, lãnh đạo Phòng giao dịch đã cho phong tỏa tài khoản ngân hàng của bà T, đồng thời báo ngay cho Công an thị trấn Nhã Nam.

Nhận được thông tin, Công an thị trấn Nhã Nam trực tiếp đến phối hợp với Phòng giao dịch tìm hiểu sự việc, tuyên truyền, giải thích về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Ban đầu, bà T vẫn còn lo sợ, không nghe theo.

Các cán bộ Phòng giao dịch và Công an thị trấn Nhã Nam đã kiên trì giải thích, vận động, đến tận nhà để tuyên truyền. Kết quả, bà T đã nhận ra mình đang bị lừa đảo chiếm đoạt tiền tiết kiệm và hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng, không tiến hành chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Công an thị trấn Nhã Nam tiến hành phối hợp xác minh được biết Bà L.T.T nhận được cuộc gọi từ thuê bao số 0382873XXX, đối tượng tự xưng tên là Tân, nói bà T có liên quan đến một vụ án về ma túy và ép buộc bà chuyển tiền vào một tài khoản do đối tượng chỉ định, đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ báo Công an mật phục bắt giữ bà T.

Để gây áp lực tâm lý, khiến bà T tin tưởng và nhanh chóng chuyển tiền, một đối tượng khác tự xưng là Trung úy Nguyễn Thị Mai, cán bộ Công an huyện Tân Yên - số hiệu 285862 (Công an huyện Tân Yên xác định không có cán bộ nào có thông tin như vậy) đã liên hệ với bà T, thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma túy đang được điều tra.

Hai đối tượng tiếp tục yêu cầu bà T chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định; đồng thời yêu cầu bà T phải tuyệt đối giữ bí mật, ngay cả với người thân.

Do thiếu hiểu biết và lo sợ trước thông tin trên, nhất là khi thấy có cán bộ Công an (giả) đã liên hệ trực tiếp với mình qua điện thoại, bà T đã đến Phòng giao dịch thị trấn Nhã Nam thực hiện giao dịch theo yêu cầu của các đối tượng./.