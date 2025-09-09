Bắt đầu thanh tra thị trường vàng

Thanh tra vào việc các doanh nghiệp chấp hành chính sách, pháp luật trong kinh doanh vàng; công tác phòng, chống rửa tiền; lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan; cùng các vấn đề khác có liên quan.

Ngày 9/9, Đoàn thanh tra liên ngành chính thức tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Theo đó, đoàn thanh tra bao gồm: Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong kinh doanh vàng; công tác phòng, chống rửa tiền; lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan; cùng các vấn đề khác có liên quan.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, thông tin và hồ sơ sẽ được chuyển ngay sang cơ quan Công an. Kết quả thanh tra sẽ được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2025.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ, thao túng thị trường vàng./.