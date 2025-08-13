Thị trường vàng thế giới: Nhà đầu tư thận trọng

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 12/8, sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố những kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Cùng lúc đó, sự chú ý của thị trường đang đổ dồn vào các dữ liệu kinh tế quan trọng khác sẽ được công bố trong tuần này.

Vào lúc 0 giờ 50 phút ngày 13/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên mức 3.347,34 USD/ounce.

Số liệu mới được công bố cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 7/2025 tăng 0,2%, thấp hơn mức tăng 0,3% trong tháng 6/2025.

So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số CPI của tháng 7/2025 đã tăng 2,7%, thấp hơn mức tăng dự báo 2,8% mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát trước đó của hãng tin Reuters.

Sau khi dữ liệu CPI được công bố, các nhà giao dịch vẫn giữ dự đoán rằng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12 tới.

Giá vàng thường tăng trong môi trường lãi suất thấp hơn, vì lãi suất giảm sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Đồng USD giảm giá trong phiên này - nhân tố làm tăng sức hấp dẫn của vàng vì nó khiến vàng, một kim loại quý được định giá bằng đồng USD, trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng giao ngay trong phiên này không mạnh. Chiến lược gia thị trường của công ty RJO Futures, ông Bob Haberkorn, nhận định rằng các nhà giao dịch vẫn đang thận trọng và chờ đợi các chỉ số kinh tế tiếp theo.

Các dữ liệu khác dự kiến được công bố trong tuần này bao gồm Chỉ số giá sản xuất (PPI), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán lẻ của Mỹ.

Ngoài ra, theo chuyên gia phân tích thị trường Razan Hilal của FOREX.com, giá vàng vẫn đang dao động trong biên độ hẹp, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang xem xét những diễn biến mới nhất liên quan đến thuế quan của Mỹ.

Mỹ và Trung Quốc đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan thêm 90 ngày, qua đó tạm thời tránh được việc áp các mức thuế lên tới ba con số lên hàng hóa của nhau. Vàng có xu hướng tăng giá trong các giai đoạn bất ổn vì kim loại quý này được coi là một tài sản trú ẩn an toàn. Diễn biến hạ nhiệt căng thẳng nói trên phần nào gây áp lực với vàng. Phiên này, ngược chiều với giá vàng giao ngay, giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên giảm 0,2%, xuống còn 3.399 USD/ounce.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,9% lên 37,92 USD/ounce, giá bạch kim cũng tăng 0,9% lên 1.338,73 USD/ounce.Tại Việt Nam, chiều 12/8, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 122,70-123,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Giá vàng thế giới giảm sau tuyên bố về thuế vàng thỏi của Tổng thống Mỹ Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không áp thuế nhập khẩu đối với vàng thỏi, giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch đầu tuần 11/8.