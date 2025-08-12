Giá vàng thế giới giảm sau tuyên bố về thuế vàng thỏi của Tổng thống Mỹ

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch đầu tuần 11/8, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không áp thuế nhập khẩu đối với vàng thỏi, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi báo cáo lạm phát của Mỹ - yếu tố có thể hé lộ định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cụ thể, giá vàng giao tháng 12/2025 giảm 2,5%, chốt phiên ở mức 3.404,70 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay giảm 1,2%, xuống còn 3.358,33 USD/ounce.

Giá vàng đã lập kỷ lục trong phiên cuối tuần trước, sau thông tin Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu theo từng quốc gia đối với loại vàng thỏi được giao dịch phổ biến nhất tại Mỹ.

Tuy nhiên, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội TruthSocial hôm 11/8, ông Trump khẳng định vàng sẽ không bị áp thuế, nhưng không đưa thêm chi tiết.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại công ty kinh doanh kim loại quý Kitco Metals, nhận định: “Thị trường có thể bớt tâm lý bi quan khi yếu tố bất định nói trên đã được loại bỏ. Giờ đây, giới giao dịch sẽ chuyển sự chú ý sang các yếu tố khác, và điều này có thể có tác động tích cực đến giá vàng nhờ triển vọng Mỹ sớm hạ lãi suất.”

Mỹ dự kiến sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 12/8 (giờ địa phương) và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày 14/8. Nếu số liệu lạm phát cao hơn dự báo, Fed có thể sẽ trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025 - điều này có thể kéo giá vàng đi xuống.

Trước đó, báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến công bố gần đây đã làm tăng kỳ vọng của giới đầu tư rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng Chín tới.

Trong khi đó, ông Trump dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8 để đàm phán về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Giá vàng thường tăng trong bối cảnh bất ổn kinh tế và khi lãi suất ở mức thấp.

Cùng ngày, giá bạc giao ngay giảm 1,4% xuống 37,78 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,4% còn 1.326,09 USD/ounce trong khi giá palladium tăng 2,1% lên 1.149,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 12/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 122,70-123,90 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Hai yếu tố chính kéo giá vàng phiên chiều 11/8 đi xuống Giá vàng giao ngay giảm 1%, xuống 3.363,31 USD/ounce vào lúc 14 giờ 3 phút, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/7 vào cuối tuần trước, do căng thẳng địa chính trị giảm bớt, đồng USD tăng.