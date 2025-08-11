Kinh tế

Hai yếu tố chính kéo giá vàng phiên chiều 11/8 đi xuống

Giá vàng giao ngay giảm 1%, xuống 3.363,31 USD/ounce vào lúc 14 giờ 3 phút, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/7 vào cuối tuần trước, do căng thẳng địa chính trị giảm bớt, đồng USD tăng.

Vàng miếng tại Dublin, Ireland. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Giá vàng giảm trong phiên chiều 11/8 tại châu Á, khi các nhà giao dịch tập trung vào những cuộc đàm phán Mỹ-Nga về xung đột tại Ukraine, và số liệu lạm phát tháng 7/2025 có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về triển vọng lãi suất tại Mỹ.

Giá vàng giao ngay giảm 1%, xuống 3.363,31 USD/ounce vào lúc 14 giờ 3 phút (theo giờ Việt Nam), sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/7 vào cuối tuần trước.

Giá vàng giao tháng 12/2025 của Mỹ giảm 2%, xuống 3.423,1 USD/ounce.

Nhà phân tích cấp cao Matt Simpson của công ty dịch vụ tài chính City Index cho rằng giá vàng tiếp tục giảm, khi căng thẳng địa chính trị liên quan đến xung đột tại Ukraine dịu bớt sau thông báo vào cuối tuần trước về cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, Mỹ vào ngày 15/8 để đàm phán chấm dứt xung đột.

Tâm điểm chú ý của thị trường cũng đổ dồn vào số liệu về giá tiêu dùng của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 12/8, với các nhà phân tích nhận định tác động của thuế quan sẽ khiến chỉ số giá tiêu dùng lõi tăng 3% và cách xa mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Nhà phân tích Simpson cho rằng báo cáo lạm phát có thể củng cố thêm giá trị của đồng USD và hạn chế đà tăng của vàng. Đồng USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Báo cáo việc làm gần đây của Mỹ kém khả quan hơn dự kiến đã thúc đẩy khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới lên khoảng 90%, và ít nhất sẽ có thêm một lần cắt giảm nữa vào cuối năm nay. Vàng, tài sản không sinh lời, tăng giá mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

Ngoài ra, các cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ cũng đang được chú ý khi thời hạn chót để hai bên đạt thỏa thuận là ngày 12/8 đang đến gần.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 34 phút ngày 11/8, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 122,70-123,90 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

