Giá vàng ngày 10/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (10/8) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Ảnh minh họa (Vietnam+)

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không có lãi suất cố định như vàng.

Số liệu việc làm yếu hơn của Mỹ vào tuần trước đã củng cố kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Công cụ FedWatch của công ty dịch vụ tài chính CME Group cho thấy xác suất Fed thực hiện một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng tới là 91%.

Sáng 10/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 10/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

