Giá vàng tăng mạnh cuối ngày, thương hiệu SJC lên ngưỡng 124,4 triệu đồng

Giá vàng SJC cuối ngày 8/8 bật tăng mạnh, trong khi vàng nhẫn tại một số nơi cũng cộng thêm 200.000 đồng/lượng.

Tại thời điểm 17h30, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 122,2-124,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với đầu giờ sáng, thương hiệu này tăng thêm 400.000 đồng/lượng và tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn từ 117,0-120,0 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng nay và tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Tuy vậy, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn vẫn đứng im, với giá mua và bán trong khoảng từ 117,8-120,8 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.395 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay. Mức giá này tương đương 108 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Cuối giờ chiều nay, Ngân hàng Vietinbank giao dịch từ 26.045-26.405 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 30 đồng; Ngân hàng BIDV niêm yết từ 26.044-26.404 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 14 đồng còn Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.040-26.400 đồng/USD, tăng 10 đồng so với mở cửa sáng nay./.

Giá vàng lập đỉnh mới sau thông tin Mỹ áp thuế lên vàng thỏi Vào lúc 13 giờ 20 phút (giờ Việt Nam), giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 tăng 1,3% lên 3.499,30 USD/ounce sau khi đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3.534,10 USD/ounce.