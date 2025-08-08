Giá vàng ngày 8/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới phiên 7/8 chạm mức cao nhất trong hơn hai tuần do nhu cầu trú ẩn an toàn sau khi thuế quan của Mỹ có hiệu lực và số liệu việc làm của nước này làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất.

Giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 3.392,65 USD/ounce vào lúc 1 giờ 2 phút sáng 8/8 (theo giờ Việt Nam), sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/7 vào trước đó trong phiên.

Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,6%, lên 3.453,7 USD/ounce.

Vàng, được sử dụng làm tài sản lưu trữ giá trị trong những thời kỳ bất ổn, cũng có xu hướng tăng giá mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng lên mức cao nhất trong một tháng vào tuần trước, cho thấy thị trường lao động nước này đang có dấu hiệu nới lỏng, làm gia tăng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

Tại Việt Nam, sáng 8/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 8/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: