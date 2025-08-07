Giá vàng nhẫn đi lên, thương hiệu SJC đứng im ở ngưỡng 123,8 triệu đồng

Giá vàng nhẫn tại một số nơi tiếp tục đi lên phiên sáng nay (7/8), song thương hiệu SJC lại không điều chỉnh.

Tại thời điểm 9 giờ, Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn từ 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết từ 117,8-120,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi.

Trong khi đó, giá vàng SJC không điều chỉnh trong 2 ngày gần đây. Cụ thể, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji áp dụng giá mua và bán từ 122,2-123,8 triệu đồng/lượng; còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 121,2-123,8 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vàng SJC vẫn ở mức cao, trong khoảng từ 1,4-1,6 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.381 USD/ounce, tăng khoảng 4 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương 107,6 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.239 VND/USD, tăng 7 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Agribank giao dịch từ 26.050-26.390 đồng/USD, giảm 20 đồng; Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.050-26.410 đồng/USD, giảm 10 đồng; Ngân hàng BIDV niêm yết từ 26.050-26.410 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 5 đồng.

Tuy vậy, Ngân hàng Vietinbank giao dịch từ 26.040-26.400 đồng/USD (mua vào/bán ra) giữ ổn định./.

