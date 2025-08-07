Giá vàng ngày 7/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên 6/8 do hoạt động chốt lời của giới đầu tư sau khi giá kim loại quý này chạm mức cao nhất gần hai tuần trong phiên trước đó.

Trọng tâm của thị trường hiện đã chuyển sang các đề cử nhân sự sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 1 giờ sáng 7/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 3.373,59 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng Mỹ giao kỳ hạn chốt phiên đi ngang ở mức 3.433,4 USD/ounce.

Ông David Meger, người phụ trách mảng giao dịch kim loại tại Công ty dịch vụ tài chính High Ridge Futures, xem đây là một đợt điều chỉnh giảm nhẹ và hoạt động chốt lời sau đợt tăng giá gần đây. Ngoài ra, bối cảnh kinh tế hiện tại đang bình lặng hơn, khiến nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn cũng giảm bớt.

Trước đó, giá vàng đã ghi nhận ba phiên tăng liên tiếp sau báo cáo tăng trưởng việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến vào cuối tuần trước. Theo công cụ FedWatch của CME, các thị trường hiện nhận thấy có hơn 93% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, tăng mạnh so với mức 63% trước đó.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lẽ, lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 7/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 7/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: