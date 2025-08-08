Giá vàng SJC lên ngưỡng 124 triệu đồng, tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

Giá vàng SJC trong nước đi lên phiên sáng nay (8/8), trong đó chiều bán ra của thương hiệu này chính thức chạm ngưỡng 124 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 122,6-124,0 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 121,6-124,0 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với chốt phiên hôm qua, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp cùng nâng thêm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn từ 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết từ 117,8-120,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1,4-2,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.384 USD/ounce, tăng khoảng 3 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương 107,6 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.228 VND/USD, giảm 11 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.030-26.390 đồng/USD; Ngân hàng Vietinbank giao dịch từ 26.015-26.375 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng giữ ổn định.

Tuy vậy, Ngân hàng Agribank giao dịch từ 26.030-26.370 đồng/USD, giảm 20 đồng; Ngân hàng BIDV niêm yết từ 26.030-26.390 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 10 đồng./.

