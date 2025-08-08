Giá vàng lập đỉnh mới sau thông tin Mỹ áp thuế lên vàng thỏi

Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn đã leo lên mức cao kỷ lục trong chiều 8/8, sau khi có tin Mỹ đã áp thuế đối với vàng thỏi loại 1 kg nhập khẩu. Trong khi đó, vàng giao ngay vẫn đang trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp do biến động từ chính sách thuế quan và hy vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất.

Vào lúc 13 giờ 20 phút (giờ Việt Nam), giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 tăng 1,3% lên 3.499,30 USD/ounce sau khi đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3.534,10 USD/ounce.

Vàng giao ngay đi ngang ở mức 3.394,36 USD/ounce. Trước đó đầu phiên, kim loại quý này đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Tính từ đầu tuần, giá vàng đã tăng khoảng 1%.

Chênh lệch giữa giá vàng giao kỳ hạn ở New York và giá giao ngay đã nới rộng hơn 100 USD sau khi tờ Financial Times hôm 7/8 đưa tin Mỹ đã áp thuế đối với vàng thỏi 1 kg nhập khẩu.

Văn bản từ Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ đề ngày 31/7, trong đó cho biết vàng thỏi loại 1 kg và 100 ounce nên được phân loại theo một mã hải quan chịu mức thuế cao hơn. Động thái này có thể ảnh hưởng đến Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.

Ông Brian Lan, Giám đốc điều hành tại công ty giao dịch kim loại quý GoldSilver Central (Singapore), giải thích rằng việc áp thuế đối với vàng thỏi sẽ tạo ra một số vấn đề trong hoạt động thanh toán của các ngân hàng lớn.

Điều này đã được phản ánh vào diễn biến thị trường sáng nay, với việc giá tăng vọt ở khắp nơi do ảnh hưởng từ gián đoạn giao dịch và thanh khoản giảm sút.

Ngoài ra, số liệu việc làm yếu hơn của Mỹ vào tuần trước đã củng cố kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Công cụ FedWatch của công ty dịch vụ tài chính CME Group cho thấy xác suất Fed thực hiện một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng tới là 91%.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không có lãi suất cố định như vàng .

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 38,15 USD/ounce.

Giá bạch kim giảm nhẹ 0,1% xuống 1.332,59 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 30 phút chiều 8/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 122,60-124,00 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra)./.

