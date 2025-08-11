Kinh tế

Giá vàng ngày 11/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (11/8) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng trang sức bày bán vàng tại cửa hàng vàng Phú Quý. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Vàng trang sức bày bán vàng tại cửa hàng vàng Phú Quý. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tuần trước, thị trường vàng thế giới đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động, khởi đầu bằng một đợt tăng giá dựa trên kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), rồi lên đến đỉnh điểm với một phiên tăng giá hỗn loạn vào ngày 8/8, sau khi Mỹ bất ngờ đưa vàng thỏi vào diện chịu thuế nhập khẩu.

Diễn biến đó đã đẩy giá vàng tại các hợp đồng kỳ hạn lên mức cao nhất mọi thời đại trước khi "hạ nhiệt," sau khi Nhà Trắng cam kết cung cấp thông tin rõ ràng hơn.

Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay đã ghi nhận mức tăng khoảng 1% còn giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng 3,47%.

Ngoài vấn đề thuế quan, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi số liệu kinh tế sắp tới cùng các bình luận từ quan chức Fed.

Hiện thị trường dự báo hơn 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025. Vì thế, bất kỳ thông tin mới nào thách thức quan điểm này đều có thể gây biến động lớn trên thị trường.

Sáng 11/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 11/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

1108-gia-vang-sjc.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

1108-gia-vang-phu-quy.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

1108-gia-vang-doji.png
(Vietnam+)
