Giá vàng ngày 11/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Tuần trước, thị trường vàng thế giới đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động, khởi đầu bằng một đợt tăng giá dựa trên kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), rồi lên đến đỉnh điểm với một phiên tăng giá hỗn loạn vào ngày 8/8, sau khi Mỹ bất ngờ đưa vàng thỏi vào diện chịu thuế nhập khẩu.

Diễn biến đó đã đẩy giá vàng tại các hợp đồng kỳ hạn lên mức cao nhất mọi thời đại trước khi "hạ nhiệt," sau khi Nhà Trắng cam kết cung cấp thông tin rõ ràng hơn.

Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay đã ghi nhận mức tăng khoảng 1% còn giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng 3,47%.

Ngoài vấn đề thuế quan, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi số liệu kinh tế sắp tới cùng các bình luận từ quan chức Fed.

Hiện thị trường dự báo hơn 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025. Vì thế, bất kỳ thông tin mới nào thách thức quan điểm này đều có thể gây biến động lớn trên thị trường.

Sáng 11/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

