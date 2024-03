Bắt đối tượng dùng trạm BTS giả mạo đi phát tán tin nhắn lừa đảo

Đối tượng L.T.T (bên trái) sử dụng xe gắn máy chở thiết bị giả mạo trạm BTS đi phát tán tin nhắn lừa đảo. (Nguồn ảnh: Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực II)

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) cho biết vừa qua đã phối hợp với đơn vị của Bộ Công an ở phía Nam và Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hoạt động trái pháp luật sử dụng trạm thu phát sóng di động giả mạo (BTS giả) để phát tán tin nhắn lừa đảo.

Theo Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, đối tượng trực tiếp vận hành trạm BTS giả mạo là L.T.T (sinh năm 1997, quê quán Bình Dương, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh).

L.T.T thừa nhận là người nhận thiết bị do đối tượng khác gửi từ nước ngoài về và trực tiếp vận hành để giả mạo các nhà mạng di động phát tán tin nhắn trên địa bàn.

Để che giấu hành vi, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn như, sử dụng thiết bị kích thước nhỏ giấu kín trong ba lô, dùng xe gắn máy di chuyển nhanh qua nhiều tuyến đường đông đúc, hoạt động vào các khung giờ cao điểm.

Bắt giữ 3 đối tượng sử dụng thiết bị BTS giả lập phát tán tin nhắn rác Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng sử dụng thiết bị thu phát sóng (BTS) giả lập để phát tán tin nhắn rác.

Tuy nhiên, vừa hoạt động thì L.T.T đã bị Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II và các đơn vị nghiệp vụ thuộc A06 - Bộ Công an, phía Nam và Công an quận Tân Bình (Công an thành phố Hồ Chí Minh) phát hiện vào sáng 1/3 vừa qua.

Toàn bộ thiết bị được đối tượng L.T.T sử dụng để xâm nhập mạng viễn thông trái phép. (Nguồn ảnh Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực II)

Với việc các đơn vị tham gia phối hợp phát hiện vi phạm trên đã ngăn chặn hành vi truy nhập bất hợp pháp vào mạng viễn thông di động để thu thập thông tin thuê bao di động bất hợp pháp, phát tán tin nhắn trái pháp luật, lừa đảo…

Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 2/2024, công tác thanh, kiểm tra việc sử dụng tần số vô tuyến điện được triển khai nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định pháp luật về tần số.

Các đơn vị chức năng đã xử lý 7 vụ việc, trong đó phạt tiền 2 vụ, cảnh cáo 5 vụ vi phạm về sử dụng thiết bị vô tuyến điện như không có giấy phép, sử dụng thiết bị vô tuyến điện không đúng quy định trong giấy phép...