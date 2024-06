Bầu cử Mexico: Đốt phiếu bầu và phóng hỏa hội đồng bầu cử địa phương

Binh sỹ gác tại hiện trường vụ sập sân khấu trong cuộc vận động tranh cử ở bang Nuevo Leon, miền Bắc Mexico tối 22/5/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Mexico ngày 31/5 cho biết một nhóm đối tượng đã sử dụng vũ lực cướp và đốt tất cả phiếu bầu dự kiến sẽ được sử dụng tại thành phố Totoloapa thuộc bang miền Nam Chiapas vào ngày 2/6 tới.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau vụ phóng hỏa một Hội đồng bầu cử địa phương cũng ở bang trên.

Thông cáo của Văn phòng Công tố (FGE) bang Chiapas cho biết vụ cướp và đốt phiếu bầu xảy ra vào sáng 31/5, khi lực lượng cảnh sát địa phương đang vận chuyển số phiếu bầu trên thì bị một nhóm đối tượng chặn đường tấn công, cướp đi tất cả phiếu bầu và đưa tới một trang trại phóng hỏa.

Trước đó vài giờ cũng xảy ra một vụ phóng hỏa nhằm vào Hội đồng bầu cử thành phố biên giới Chicomuselo ở cùng bang, khiến toàn bộ phiếu bầu bị cháy rụi.

FGE cho biết không có thiệt hại về người sau các vụ việc trên nhưng người dân sẽ không thể đi bỏ phiếu vào ngày 2/6 tới. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm các đối tượng phá hoại.

Viện Bầu cử và Tham gia Công dân bang Chiapas (IEPC) đã lên án các vụ việc trên, đồng thời yêu cầu chính quyền tiểu bang và liên bang tăng cường công tác an ninh để ngăn chặn các hành động này tái diễn, qua đó bảo vệ tiến trình bầu cử cũng như đảm bảo cử tri có thể đi bỏ phiếu một cách tự do và an toàn.

Trong ba năm qua, bạo lực có xu hướng gia tăng tại thành phố biên giới Chicomuselo. Phần lớn các vụ việc do băng đảng ma túy Sinaloa và Jalisco Nueva Generación (băng Jalisco Thế hệ Mới- CJNG) thực hiện.

Chúng tiến hành các vụ bắt cóc, tống tiền, giết người và tranh giành lãnh thổ, buộc nhiều người dân địa phương phải di rời chỗ ở.

Vụ việc gần đây nhất xảy ra hôm 12/5 vừa qua khi một gia đình bị thảm sát khiến 11 người thiệt mạng ở khu vực Nuevo Morelia, thành phố Chicomuselo.

Tình trạng bạo lực và xung đột giữa các băng đảng tại bang Chiapas cũng khiến công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử gặp rất nhiều khó khăn.

Hôm 30/5, Viện Bầu cử Quốc gia Mexico (INE) thừa nhận không thể lắp đặt hơn 60 trạm bỏ phiếu tại bang này. Thống kê của tổ chức Data Cívica cũng cho thấy đến nay đã có ít nhất 31 ứng cử viên tham gia tranh cử đã bị sát hại.

Trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cử tri Mexico sẽ bầu ra tân Tổng thống, 500 thành viên Hạ viện, 128 thành viên Thượng viện và gần 20.000 vị trí lãnh đạo địa phương.

Trong ngày bầu cử, hơn 170.000 hòm phiếu sẽ được lắp đặt trên phạm vi cả nước. INE dự báo sự kiện sẽ thu hút lượng cử tri kỷ lục 98,6 triệu người, tăng 11% so với con số 90,8 triệu cử tri trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018./.

Mexico: Một ứng cử viên thị trưởng bị bắn chết ngay trước thềm cuộc bầu cử Hai đối tượng đi xe máy đã tấn công ông Ricardo Arizmendi - ứng cử viên tranh cử chức Thị trưởng thành phố Cuautla - khi ông này đang làm việc tại khu chợ đầu mối Abasto.